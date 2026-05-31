運動人生／吳文騫推科學化「休息」課 盼企業挺田徑

「日本教練更重視休息，是以你吃得下去的訓練為主。」接連刷新台灣高掛數十年中長跑紀錄的簡子傑一席話，讓吳文騫很有感。吳文騫認為，訓練是為了強化體能，過度訓練持續累積的疲勞若沒適當休息恢復，一旦受傷就帶來反效果。

在日本讀大學一年級的簡子傑，去年七月在日本高校綜合體育大會，一千五百公尺跑出三分四十五秒二六，將高懸四十三年的三分四十六秒零四全國紀錄送入歷史；去年十一月，簡子傑又在日本體育大學長距離紀錄賽跑出五千公尺十三分四十八秒九九，刷新吳文騫廿三年前在釜山亞運創下的全國紀錄。

今年三月，簡子傑一千五百公尺跑出三分四十一秒八八，破了剛創下的全國紀錄，吳文騫驚呼是「看了會起雞皮疙瘩的成績」。吳文騫說，一千五百公尺突破一秒，實力就是不同級別，簡子傑四個月內推進四秒五二，達亞運參賽標準，優異表現更令人讚嘆，「台灣很久沒有這樣的選手了，預料近年會大爆發」。

「大家總以為日本訓練更操、更硬，其實日本教練更重視休息。」吳文騫說，除了簡子傑親口說出這些話，當年國家隊教練許績勝安排他和張嘉哲、何盡平到日本與大塚製藥田徑隊訓練交流，也有這種感覺，印象最深刻的是日本選手好像天天都在調整恢復階段，多數訓練是放鬆的恢復跑，偶爾幾次才真正高強度訓練，他後來當教練也將「恢復」排進課程。

除針對重要賽事安排包括「恢復」在內的科學化訓練課程，吳文騫認為日本另一個值得台灣參考的是企業培養田徑選手，他說，當年他們能到日本交流訓練，主要就是許績勝在日本大學畢業後，進入佐川急便物流公司工作，成為「實業團」田徑選手，但台灣多數選手離開校園後就要自尋出路，往往中斷好成績。

他認為，中長跑是台灣有潛力的運動，但大環境限制，無法出國的選手畢業就因工作無法精進，目前國內有企業支持籃球、棒球、排球和羽球等球類，他期待有朝一日也有企業成立田徑隊，支持田徑選手。