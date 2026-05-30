快訊

影／為200元外套起爭執…怪母親偏心買給哥 男砍媽後墜樓雙亡

綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生 次子生父是堂哥

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／台企甲封關戰力退新北航源 南市台鋼寫6連霸偉業

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南市台鋼寫企業足球聯賽6連霸。圖／台南市體育局提供
南市台鋼寫企業足球聯賽6連霸。圖／台南市體育局提供

2025-26年賽季台灣企業甲級足球聯賽冠軍出爐，南市台鋼在賽季最終戰以1：0力克新北航源，確定以44積分獨居龍頭，比下41積分的新北航源，完成6連霸王朝，也取得下賽季代表台灣參加亞足聯挑戰聯賽的資格。

今天的封關戰其實是聯賽第6輪的補賽，當時南市台鋼因前往亞足聯挑戰聯賽而告假，沒想到延期之後卻陰錯陽差成為冠軍爭奪戰，這場比賽之前他們與新北航源在積分榜上平起平坐，但憑藉對戰優勢，只要和局就足以高捧金盃。

南市台鋼在第24分鐘收穫致勝的一球，班吉在球門前橫傳給左路的柏天諾，柏天諾的射門雖然遭到門將撲出，但球剛好回彈到班吉腳下，他第一時間補射破網，對前東家射入個人本季第10顆入球，興奮地脫衣慶祝。

加上班吉脫衣所得到的黃牌，南市台鋼在上半場總共累積5張黃牌，另外4張分散在4名後衛身上，增添在防守端捍衛1球領先的難度，下半場他們又再拿到3張黃牌，好在沒有對賽果帶來影響，讓1：0持續到比賽結束。

南市台鋼門將潘文傑多次擋下新北航源的射正，賽後他笑著說，「做一個守門員，完封算是及格。」開踢之前就知道對方為了搶勝肯定砲火猛烈，潘文傑指出賽前分析已經做好進攻方向和路線研究，「都在我們掌握之中，他們有好的射門，我們防守也做不錯。」

南市台鋼的6連霸王朝，潘文傑參與了其中5冠，而隊長吳俊青更是全程貢獻，今天賽後他頗有感觸，「台灣足球一年一年進步，球員和教練都在為這環境努力，今年各球隊實力越來越接近，才會打到最後一場分勝負。」

今天的賽事在於台南市立足球場進行，對於吳俊青來說，在家鄉捧盃更是意義非凡，「這塊球場就是我從小踢球的地方，今天看到場邊有許多小球員，我們世代隨時間軸推進，終究要離開球場，現在這一刻除了為自己留下回憶，也希望帶給下一代未來嚮往的目標。」37歲的吳俊青透露不為球員生涯設期限，但一直都有規劃準備，也強調會繼續留在足球圈。

班吉踢進全場唯一進球。圖／台南市體育局提供
班吉踢進全場唯一進球。圖／台南市體育局提供

2026世足賽倒數

足球

延伸閱讀

哥倫比亞盃賽王子J羅再戰 「導師」掌兵「咖啡農」世足拚冠

NBA／雷霆被馬刺逼到搶七懸崖 亞歷山大：生涯最重要一場比賽

中職／坎南6局無失分、魔鷹連兩戰猛打賞 台鋼9：3棒打桃猿

PLG／將連兩年與領航猿爭冠 許晉哲感謝獵鷹帶來高強調對抗經驗

相關新聞

足球／台企甲封關戰力退新北航源 南市台鋼寫6連霸偉業

2025-26年賽季台灣企業甲級足球聯賽冠軍出爐，南市台鋼在賽季最終戰以1：0力克新北航源，確定以44積分獨居龍頭，比下41積分的新北航源，完成6連霸王朝，也取得下賽季代表台灣參加亞足聯挑戰聯賽的資格。

龍舟／台南國際龍舟錦標賽6月17登場 黃偉哲為龍舟點燈迎13國選手齊聚交流

「2026台南市國際龍舟錦標賽」將於6月17日至6月21日在台南運河安億橋至承天橋熱絡登場，今天於安平開台天后宮舉行啟動記者會及龍舟點燈儀式，市長黃偉哲親自出席，為現場8艘大龍舟及4艘小龍舟，共計12艘龍舟進行點燈，隨著龍舟LED燈亮起，也正式向全國民眾宣告賽事即將華麗登場，而這些承載祝福的龍舟預計於廟埕停放祈福一周，後續將於6月5日舉行點睛儀式。

體操／小阿信李翌辰首度國際賽 體操世界盃挑戰賽奪銅

在斯洛維尼亞港都柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽，台灣好手「小阿信」李翌辰今天在地板決賽以總分13.000分拿到銅牌，生涯首度...

跆拳道／全中錦高中組對打成圓夢劇場 清水黃揮勝畢業前終摘首金

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今於台南新營體育館進行第四天高中組對打首日賽程，在男女六個量級中，北科附工摘雙金最佳，但最讓人熱血是新北市清水高中黃揮勝，過去始終與全國冠軍無緣，不過畢業前夕於全中錦圓夢奪金。

田徑／U20亞青賽女子標槍戴佑芩奪代表隊首金 柳辰諭400欄跨銀

第22屆亞洲U20田徑錦標賽今天進入第三天賽程，中華小將不僅再度傳來奪牌好消息，女子標槍戴佑芩更以創個人最佳的56公尺91佳績拿下金牌，也是中華隊本屆賽事的首面金牌。

射箭／企聯首增複合弓賽 吳子瑋、陳思妤開幕戰奪歷史首勝

2026第8年企業射箭聯賽今天在國立體育大學開戰，除了3場精彩賽事，也舉辦開幕典禮迎接嶄新賽季，中華民國射箭協會新任理事長姚連地、中華奧會主席蔡家福都到場加油，象徵射箭圈的大團結，共同迎接今年名古屋亞運的挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。