足球／台企甲封關戰力退新北航源 南市台鋼寫6連霸偉業

2025-26年賽季台灣企業甲級足球聯賽冠軍出爐，南市台鋼在賽季最終戰以1：0力克新北航源，確定以44積分獨居龍頭，比下41積分的新北航源，完成6連霸王朝，也取得下賽季代表台灣參加亞足聯挑戰聯賽的資格。

今天的封關戰其實是聯賽第6輪的補賽，當時南市台鋼因前往亞足聯挑戰聯賽而告假，沒想到延期之後卻陰錯陽差成為冠軍爭奪戰，這場比賽之前他們與新北航源在積分榜上平起平坐，但憑藉對戰優勢，只要和局就足以高捧金盃。

南市台鋼在第24分鐘收穫致勝的一球，班吉在球門前橫傳給左路的柏天諾，柏天諾的射門雖然遭到門將撲出，但球剛好回彈到班吉腳下，他第一時間補射破網，對前東家射入個人本季第10顆入球，興奮地脫衣慶祝。

加上班吉脫衣所得到的黃牌，南市台鋼在上半場總共累積5張黃牌，另外4張分散在4名後衛身上，增添在防守端捍衛1球領先的難度，下半場他們又再拿到3張黃牌，好在沒有對賽果帶來影響，讓1：0持續到比賽結束。

南市台鋼門將潘文傑多次擋下新北航源的射正，賽後他笑著說，「做一個守門員，完封算是及格。」開踢之前就知道對方為了搶勝肯定砲火猛烈，潘文傑指出賽前分析已經做好進攻方向和路線研究，「都在我們掌握之中，他們有好的射門，我們防守也做不錯。」

南市台鋼的6連霸王朝，潘文傑參與了其中5冠，而隊長吳俊青更是全程貢獻，今天賽後他頗有感觸，「台灣足球一年一年進步，球員和教練都在為這環境努力，今年各球隊實力越來越接近，才會打到最後一場分勝負。」

今天的賽事在於台南市立足球場進行，對於吳俊青來說，在家鄉捧盃更是意義非凡，「這塊球場就是我從小踢球的地方，今天看到場邊有許多小球員，我們世代隨時間軸推進，終究要離開球場，現在這一刻除了為自己留下回憶，也希望帶給下一代未來嚮往的目標。」37歲的吳俊青透露不為球員生涯設期限，但一直都有規劃準備，也強調會繼續留在足球圈。