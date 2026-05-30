龍舟／台南國際龍舟錦標賽6月17登場 黃偉哲為龍舟點燈迎13國選手齊聚交流

「2026台南市國際龍舟錦標賽」將於6月17日至6月21日在台南運河安億橋至承天橋熱絡登場，今天於安平開台天后宮舉行啟動記者會及龍舟點燈儀式，市長黃偉哲親自出席，為現場8艘大龍舟及4艘小龍舟，共計12艘龍舟進行點燈，隨著龍舟LED燈亮起，也正式向全國民眾宣告賽事即將華麗登場，而這些承載祝福的龍舟預計於廟埕停放祈福一周，後續將於6月5日舉行點睛儀式。

黃偉哲表示，今年參賽規模相較於去年大幅增加至163隊、4千多名選手，雙雙刷新紀錄。同時，今年賽事更展現高度國際化，吸引羅馬尼亞、巴西、德國、墨西哥、烏克蘭、南韓、日本、法國、芬蘭、泰國、波蘭、比利時及美國等多國選手跨海交流，為台南傳統節慶注入滿滿的國際祝福。因此，台南國際龍舟賽已不僅是傳統競賽，更是一場難得的國際文化融合盛會，黃偉哲也熱情歡迎全國民眾端午連假一起來台南共襄盛舉。

台南市體育局局長陳良乾指出，今年適逢台南運河通航百年，市府特別擴大舉辦台南國際龍舟錦標賽，除了賽事總獎金突破150萬元之外，還將傳統文化、水岸觀光與運動賽事結合，打造具台南特色的端午盛會。除延續龍舟淨舟祈福傳統外，現場也規劃美食市集、農特產品、文創展售、藝文演出、親子互動及科技體適能體驗等多元活動，邀請全國民眾於端午連假期間來台南賞運河、看龍舟、吃美食。

陳良乾表示，今年國際龍舟錦標賽報名參加隊伍踴躍，計有163隊、4057位選手共襄盛會，競賽組別分為大型龍舟賽，包含公開男子組18隊、公開女子組8隊、公開混合組30隊、高中（職）男子組6隊、國中男子組5隊、大專院校組15隊、工商團體組（企業類組7隊、社團類組17隊）及公務機關組13隊及國際友人組等組別，希望藉由龍舟賽鼓勵全民運動，也促進國際體育交流。小型龍舟賽則包含公開男子組31隊及公開女子組12隊等組別，規模都比去年大幅成長近5成。