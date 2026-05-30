體操／小阿信李翌辰首度國際賽 體操世界盃挑戰賽奪銅

在斯洛維尼亞港都柯柏舉行的體操世界盃挑戰賽，台灣好手「小阿信」李翌辰今天在地板決賽以總分13.000分拿到銅牌，生涯首度挑戰國際賽場就登上頒獎台。

當年在電影「翻滾吧，阿信」飾演幼年時期的林育信，李翌辰因而贏得「小阿信」封號，如今在體操世界盃挑戰賽的男子地板決賽繳出亮眼表現，李翌辰以難度分5.1分、執行分7.900分，總計13.000分進帳銅牌，僅次於義大利選手卡沙里（Lorenzo Casali）、德國選手艾德（Timo Eder）。

隨隊教練林育信接受中央社採訪時表示，李翌辰生涯首度代表台灣挑戰國際賽，難免會有一點緊張，不過至少有把想做得動作完成，只是可惜有一項動作出界，否則有機會問鼎金牌，並期許愛徒在獲得更多比賽經驗後，表現會越來越進步。

李翌辰在國中就赴美求學，期間始終沒有放棄體操，從柏克萊大學畢業後，返台進入國訓中心擔任李智凱的培訓員，並被林育信視為新生代的潛力好手，李翌辰也展現企圖心，不只把目標鎖定代表台灣站上國際賽舞台，甚至希望選上名古屋亞運國手。

林育信指出，名古屋亞運體操代表隊預計於下週進行選拔賽，而李翌辰在地板、跳馬及吊環項目表現不錯，有機會脫穎而出，並與「鞍馬王子」李智凱形成互補，幫助台灣體操男團在亞運賽場有所貢獻。

有趣的是，林育信笑說，過去就是帶著李智凱、李翌辰攜手征戰，如今20年過去仍是師徒三人聯手出擊，「我們一到這邊就開始回味之前的點點滴滴。」