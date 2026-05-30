跆拳道／全中錦高中組對打成圓夢劇場 清水黃揮勝畢業前終摘首金

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今於台南新營體育館進行第四天高中組對打首日賽程，在男女六個量級中，北科附工摘雙金最佳，但最讓人熱血是新北市清水高中黃揮勝，過去始終與全國冠軍無緣，不過畢業前夕於全中錦圓夢奪金。

全中錦今進入第四天賽程進行較輕的高男、高女各三個量級的賽程，今年因為少見在全中運後舉行，導致許多全中運高中組金牌選手休兵未參賽下，反倒是許多過去成績並不如意的選手圓夢之戰，許多賽事結果也相當接近，頻頻出現逆轉戲碼，讓整天賽程都在令人訝異和尖叫聲中進行。

由1992巴塞隆納奧運奪下示範賽金牌的傳奇國手童雅琳領軍的新水高中，今摘下1金1銀1銅，其中在高男63公斤級奪冠的黃揮勝，今年全中錦不僅是首度打進全國賽冠軍戰，接著在決賽中面對嘉義市嘉華中學張俊豊打的也非常驚險，第一局最後3.92秒還以9：9平手後，最終以11：9拿下首局；第二局也是在最後一秒才以9：6反超拿下10年跆拳道生涯的首面全國金牌。

「這面金牌對我是意義相當重大。」即將在下周一畢業的黃揮勝說：「很緊張，我本來都沒什麼成績，然後對手又是很厲害的學校也有很多成績，這次我比較沒有想那麼多，之前我有太多包袱了，這次比賽是我高中最後一場比賽，所以 我一上場就認真打好，把那個高中學的動作統統都展現出來。」

才剛考完警專考試的黃揮勝說：「本來是對自己產生懷疑，有想準備放棄了，但今天這面金牌又重新讓我產生信心，我希望上大學後可以繼續練習！」

曾經在去年入選過世少國手的溫歆亞在高女49公斤級決賽對上桃園市立新屋高中王涵菲，結果溫歆亞在第一局最後3秒上端攻擊才以5：3逆轉，第二局就順利以3：0拿下金牌，她賽後說：「其實我超緊張，不僅對手完全不認識，而且我還是第一次打49公斤級，真的要感謝兩位教練的指導。」

今在高女49公斤級的溫歆亞和幾位幸福國中隊友都是「越級打怪」，溫歆亞說：「我是國二生第一次來打高中組，教練來跟我們做討論，然後我也覺得可以試試，但一下去打，幾乎每個對手完全都不認識，本來是想打到8強就好，沒想到可以一路打下去。」

這次負責轉播講評的前「台灣隊長」劉威廷觀察了多日的比賽後說：「發現到每一屆的選手實力其實都有在進步，尤其在女生動作上看到她們做轉身動作然後再得分的銜接，我想因為現在賽制和護具的改變，所以讓選手在攻擊上會比較積極，我想這也是好事，因為國外選手從以前其實就很積極了。」