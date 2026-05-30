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田徑／U20亞青賽女子標槍戴佑芩奪代表隊首金 柳辰諭400欄跨銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柳辰諭在女子400公尺跨欄決賽以59秒46拿下銀牌。圖／中華民國田徑協會提供
柳辰諭在女子400公尺跨欄決賽以59秒46拿下銀牌。圖／中華民國田徑協會提供

第22屆亞洲U20田徑錦標賽今天進入第三天賽程，中華小將不僅再度傳來奪牌好消息，女子標槍戴佑芩更以創個人最佳的56公尺91佳績拿下金牌，也是中華隊本屆賽事的首面金牌。

在香港舉行的亞洲U20田徑錦標賽，我國小將在前兩日賽程屢傳佳績，已經累積拿下3銀、2銅，其中簡子傑在男子3000公尺打破自己所保持的全國紀錄摘銀，而旅日好手陳羿岑則是在女子400公尺奪下銀牌並達到名古屋亞運參賽標準。

而今天中華小將也繼續爭奪獎牌，在女子400公尺跨欄賽事中，柳辰諭於決賽跑出59秒46的佳績拿下銀牌，也是中華隊本屆賽事的第4面銀牌。 

至於今年全中運打破10年大會紀錄，又在日前亞洲投擲錦標賽擲出55公尺74佳績的戴佑芩，今天則在女子標槍決賽第二次試擲擲出56公尺91，再度刷新自己個人最佳紀錄，並以此紀錄奪下金牌，也是中華隊本屆賽事首面金牌，且今天6次試擲中她就有3次成績在56公尺以上，延續近期的火燙狀態。

2026世足賽倒數

田徑 中華隊 金牌

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