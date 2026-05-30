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射箭／企聯首增複合弓賽 吳子瑋、陳思妤開幕戰奪歷史首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026年企業射箭聯賽開幕，貴賓和選手合影留念。圖／企業射箭聯賽提供
2026年企業射箭聯賽開幕，貴賓和選手合影留念。圖／企業射箭聯賽提供

2026第8年企業射箭聯賽今天在國立體育大學開戰，除了3場精彩賽事，也舉辦開幕典禮迎接嶄新賽季，中華民國射箭協會新任理事長姚連地、中華奧會主席蔡家福都到場加油，象徵射箭圈的大團結，共同迎接今年名古屋亞運的挑戰。

今天的開幕典禮在國立體大碧境廣場舉行，上個月正式接任射箭協會理事長的姚連地表示，「今年我們迎來跨時代的變革，就是因應2028年洛杉磯奧運而新增複合弓混雙。台灣在這方面一直很有競爭力，由聯賽率先實施新制，就是為了超前部署，國內頂尖選手可提早適應奧運強度、節奏與張力，讓台灣射箭再次驚豔世界。」

特地到場的奧會主席蔡家福對滿場射箭好手信心喊話，「當年我們前主席林鴻道積極奔走成立企業射箭聯賽，這9年來很高興看到賽事培養出許多優秀選手在國際賽上屢創佳績。今年是名古屋亞運年，亞洲射箭競爭激烈，但我們仍大有可為，我對大家有信心。」

今天上午首戰，新北凱撒拿下男單、女團與複合弓混雙， 與寒舍集團戰成3：3，開幕戰先禮後兵。次役輪到今天的主場隊伍衛冕軍彰化銀行登場，同樣與新濠建設打成3平，取勝的項目是混雙、男團與複合弓混雙。

由於今年是聯賽首度增加複合弓項目，吳子瑋／陳思妤可說拿下歷史性一勝。兩人原本都是反曲弓選手，因生涯規劃改項，反而射出一片天，2025年聯手出征萊茵魯爾世大運，雖然與獎牌擦身而過，這次再續前緣，持續為未來的亞運、奧運做準備。

「聽到增項消息的時候我們都很高興，因為終於有我們的機會了。」吳子瑋表示，賽前自認調整狀況不錯，「我很期待今天的比賽，可說做了十分萬全的準備，很多親友都跟我說會看轉播替我加油。」

今天聯賽特地安排舞台後方的觀眾席，選手有好表現時都有互動機會，吳子瑋笑說：「第一次體驗這種情境，其實滿緊張的。但我告訴自己要專心，而且歡呼聲聽久了就很有信心，每一個加油都對我們是很大的肯定。」

平常讓吳子瑋呼一聲「學姐」的陳思妤今天表現穩定，僅出現一次八分箭，與學弟聯手152：139擊敗新濠建設陳怡瑄／張正韋，「今天風很大，我們彼此提醒要如何調整，來到企業聯賽希望自己可以慢慢感受舞台張力，未來在國際賽場上是很大的幫助。」

與會貴賓以弓箭刺破氣球後，露出「精準永續」字樣。圖／企業射箭聯賽提供
與會貴賓以弓箭刺破氣球後，露出「精準永續」字樣。圖／企業射箭聯賽提供

2026世足賽倒數

陳思妤 奧運 亞運

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