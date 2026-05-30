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大專體總成立全球大學運動發展基金 規劃顧問團隊助攻發展

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大專體總成立全球大學運動發展基金。圖／大專體育總會提供
大專體總成立全球大學運動發展基金。圖／大專體育總會提供

中華民國大專院校體育總會今天召開第十一屆第二次理、監事會議，由會長邱炳坤主持，理事、監事及相關代表共同出席，針對會務發展、組織治理及未來發展方向進行討論。會中除完成各項例行會務報告及委員會組織調整案審議外，更聚焦於推動國際合作與強化專業治理兩大核心議題，展現大專體總持續提升我國大專體育發展能量的決心。

本次會議中研議成立「全球大學運動發展基金」。該基金未來將以促進全球大學體育交流與合作為目標，透過資源整合及跨國合作機制，協助各國大學運動發展，深化國際夥伴關係，並提供更多青年學子參與國際運動交流的機會。與會理監事一致認為，基金的成立不僅有助於提升台灣在國際大學體育領域的參與度與影響力，更可進一步發揮臺灣在亞洲及全球大學體育發展中的關鍵角色，為國際體育交流注入更多能量。

此外，為因應國際體育發展趨勢及日益多元的組織經營需求，會中亦討論籌組專業顧問團隊之規劃。未來將廣邀體育、教育、產業、行銷、科技、國際事務及永續發展等領域專家學者共同參與，透過跨領域專業整合與策略諮詢，協助大專體總在組織治理、國際合作、人才培育及創新發展等面向持續精進，打造更具前瞻性與國際競爭力的發展模式。

邱炳坤表示，大專體育肩負培育青年人才與促進國際交流的重要使命，隨著全球體育環境快速變遷，大專體總必須以更開放的視野與更專業的治理模式迎接挑戰。未來推動成立「全球大學運動發展基金」，不僅是希望建立支持國際大學體育合作的重要平台，更期待透過台灣的力量，促進全球青年運動交流與共同成長。同時，藉由專業顧問團隊的協助，整合各界資源與智慧，為我國大專體育注入更多創新思維與發展動能。

邱炳坤進一步指出，大專體總未來的目標不僅在於辦理優質賽會及培育優秀選手，更希望成為連結台灣與世界大學體育的重要橋梁。透過深化國際合作、提升專業治理及擴大社會參與，持續強化我國大專體育的整體發展能量，讓臺灣在國際大學體育舞台上扮演更積極、更具影響力的角色。

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運動 基金 邱炳坤

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