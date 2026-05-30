快訊

MLB／雙冠王村上宗隆跑壘不慎拉傷右腿 傳可能缺席數周時間

曾向友人說要先上岸…龍洞海域潛水教練疑體力不支溺水 送醫搶救不治

周董愛店今回歸！文化阿給老闆發文喊話：一起感受熟悉又溫暖的古早味

聽新聞
0:00 / 0:00

跆拳道／王婕菱獲亞運國手資格 陣中唯一高中生

中央社／ 記者陳容琛台北30日電
被譽為「跆拳道甜心」的台灣新星王婕菱（左）以高中生身分獲得亞運國手資格。（教練朱建安提供）中央社
被譽為「跆拳道甜心」的台灣新星王婕菱（左）以高中生身分獲得亞運國手資格。（教練朱建安提供）中央社

上週才在跆拳道亞錦賽拿下金牌的台灣女將王婕菱，在名古屋亞運決選選拔賽中勝出，如願贏得國手資格，更成為陣中唯一高中生，而兩屆奧運國手羅嘉翎則無緣亞運。

被譽為「跆拳道甜心」的17歲女將王婕菱，上週才「解鎖」亞錦賽金牌，甚至拿到最佳女子運動員，返台後參加在國訓中心舉行的名古屋亞運代表隊決選選拔賽，王婕菱擊敗世錦賽金牌得主劉侑芸，順利獲得亞運國手頭銜。

在女子代表隊得到滿額亞運門票情況下，王婕菱鎖定出戰49公斤級，而上屆銀牌得主林唯均則轉戰57公斤級，至於王薇嘉、林翊榛則分別參加67公斤級、67公斤以上級，攜手尋求跆拳代表隊史暌違8年的亞運金牌。

另外，男子代表隊確定拿到68公斤級、80公斤以上級的亞運資格，由數度披上國家隊戰袍的徐晧祐、2014仁川亞運銀牌得主黃鈺仁聯手出擊，而80公斤級的萊茵魯爾世大運銀牌得主洪俊義則有機會遞補前進亞運，只是仍須待亞洲跆拳道聯盟公布結果。

台灣跆拳道對打總教練蘇泰源接受中央社採訪時指出，預計在亞運前安排多場國際賽，協助選手獲得積分、在籤表上取得有利位置，並希望規劃赴韓國移地訓練，同時針對不同選手的專長、特性進行個人化訓練，「我鼓勵他們開心踢，畢竟選上國手是責任的開始。」

當初未讓王婕菱參加青奧國手選拔賽，如今愛徒回報以高中生之姿挑戰亞運殿堂，讓在義峰高中任教的朱建安直呼有點嚇到，不過他認為王婕菱在亞錦賽拿到金牌後信心大增，這次決選選拔賽自己也不斷扮演「定心丸」角色，「高中生就能踢進亞運，真的很不簡單。」

2026世足賽倒數

王婕菱 亞運 跆拳道

延伸閱讀

田徑／U20亞錦賽 陳羿岑女子400公尺摘銀並達亞運標

「全台跑最快的國中生」崑大休運系魏浩倫飆出金牌人生

籃球／賀家兄弟婉拒世界盃資格賽 賀丹不排除返台打職籃

柔道／楊勇緯哈薩克大滿貫賽奪銅 獲勝難掩激動情緒

相關新聞

跆拳道／王婕菱獲亞運國手資格 陣中唯一高中生

上週才在跆拳道亞錦賽拿下金牌的台灣女將王婕菱，在名古屋亞運決選選拔賽中勝出，如願贏得國手資格，更成為陣中唯一高中生，而兩...

跆拳道／全中錦品勢大對決 仁愛國中「小巨人」張聿膳獨攬3金

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽暨第一屆全民跆拳道品勢比賽今天於台南新營體育館進行國、高中品勢賽程，在今年全中運只獲得國女銀牌的「小巨人」張聿膳成功雪恥，一舉囊括國女個人、男女混合和國女團體3金，並且助台北市立仁愛國中首度包辦國男國女團體雙料總冠軍。

射箭／企業聯賽第八年明登場 對接奧運新增複合弓賽事

2026第8年企業射箭聯賽將於明天在國立體育大學開戰，當天除了3場精彩賽事，也將在下午1時舉辦開幕典禮，為新賽季正式拉開序幕，本季企業聯賽迎來改變，首先是少了勁旅台中銀行，不過陣中大將張譯中、林育淵、蘇芯羽分別轉戰寒舍集團、新濠建設與彰化銀行，持續爭取自己的舞台，協會青年隊則是從2隊變回1隊。

田徑／U20亞錦賽 陳羿岑女子400公尺摘銀並達亞運標

亞洲U20田徑錦標賽，我國代表隊在今天接連傳出奪牌消息，晚間旅日年輕小將陳羿岑在女子400公尺賽事以53秒16拿下銀牌，同時也達到名古屋亞運參賽標準。

田徑／U20亞錦賽男子110公尺跨欄 陳逸軒先破個人最佳再摘銅

2026亞洲U20錦標賽男子110公尺跨欄賽事中，我國年輕好手陳逸軒展現優異競爭力，在今天下午的決賽以13秒46摘下銅牌，也是我國代表隊本屆賽事的第3面獎牌。

排球／日本男排國手持有大麻被捕 其他4名隊員被尿檢

日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕，今天被移送檢方偵辦。其他4名日本男排國手因為也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。