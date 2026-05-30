跆拳道／王婕菱獲亞運國手資格 陣中唯一高中生

上週才在跆拳道亞錦賽拿下金牌的台灣女將王婕菱，在名古屋亞運決選選拔賽中勝出，如願贏得國手資格，更成為陣中唯一高中生，而兩屆奧運國手羅嘉翎則無緣亞運。

被譽為「跆拳道甜心」的17歲女將王婕菱，上週才「解鎖」亞錦賽金牌，甚至拿到最佳女子運動員，返台後參加在國訓中心舉行的名古屋亞運代表隊決選選拔賽，王婕菱擊敗世錦賽金牌得主劉侑芸，順利獲得亞運國手頭銜。

在女子代表隊得到滿額亞運門票情況下，王婕菱鎖定出戰49公斤級，而上屆銀牌得主林唯均則轉戰57公斤級，至於王薇嘉、林翊榛則分別參加67公斤級、67公斤以上級，攜手尋求跆拳代表隊史暌違8年的亞運金牌。

另外，男子代表隊確定拿到68公斤級、80公斤以上級的亞運資格，由數度披上國家隊戰袍的徐晧祐、2014仁川亞運銀牌得主黃鈺仁聯手出擊，而80公斤級的萊茵魯爾世大運銀牌得主洪俊義則有機會遞補前進亞運，只是仍須待亞洲跆拳道聯盟公布結果。

台灣跆拳道對打總教練蘇泰源接受中央社採訪時指出，預計在亞運前安排多場國際賽，協助選手獲得積分、在籤表上取得有利位置，並希望規劃赴韓國移地訓練，同時針對不同選手的專長、特性進行個人化訓練，「我鼓勵他們開心踢，畢竟選上國手是責任的開始。」

當初未讓王婕菱參加青奧國手選拔賽，如今愛徒回報以高中生之姿挑戰亞運殿堂，讓在義峰高中任教的朱建安直呼有點嚇到，不過他認為王婕菱在亞錦賽拿到金牌後信心大增，這次決選選拔賽自己也不斷扮演「定心丸」角色，「高中生就能踢進亞運，真的很不簡單。」