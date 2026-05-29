跆拳道／全中錦品勢大對決 仁愛國中「小巨人」張聿膳獨攬3金

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽暨第一屆全民跆拳道品勢比賽今天於台南新營體育館進行國、高中品勢賽程，在今年全中運只獲得國女銀牌的「小巨人」張聿膳成功雪恥，一舉囊括國女個人、男女混合和國女團體3金，並且助台北市立仁愛國中首度包辦國男國女團體雙料總冠軍。

全國中等學校跆拳道錦標賽今中午舉行開幕典禮，大會還特別邀請國立台北科技大學附屬桃園農工高級中學跆拳道代表隊在開幕賽禮中演出，北科附工學生的現場表演，讓現場更加刺激和熱鬧。

雖然臨危受命，從周一才開始排練，而且還面臨表演排演和比賽訓練衝突下，但北科附工教練陳柏凱說：「基本上我們不會在比賽前去接下表演，但會長對我們非常照顧而且要維持辦理全中錦是很不容易的一件事，我們都有責任去配合大會來提高比賽的可看性。」

但沒想到北科附工不僅沒有因表演而受到影響，成績反而還創新高，高一生施建愷摘下高男個人金牌並與隊友林至偉／高資竣聯手拿下高男團體三人金牌，另外，隊長高資峻／曾崡瑀也聯手拿下高中男女混合雙人組金牌，成功奪下高男團體第一、高女團體第二的成績。

今年全中錦因為去年表現育成高中、龍山國中未參賽，反倒刺激各校競爭的更加激烈，台北市仁愛國中張聿膳雖然去年全中錦只獲國女團銅牌1面，並且在今年全中運國女個人也屈居銀牌，但她並不氣餒反而愈挫愈勇，終於在今年全中錦大放光芒，不僅奪下國女個人金牌，還與隊友麥愷倢和趙喬昕／張靈奪下國中男女混合和國女團體三人組3金，成為今年全中錦品勢項目的最大贏家。

僅有145公分袖珍的身高，張聿膳在小五時才開始接觸跆拳道，她說：「當時因為不太喜歡唸書想去唸體育班，剛好看到跆拳道羅嘉翎的比賽覺得很酷，就家裡人說要去學跆拳道，但因為太矮都踢不到人，國一就開始注於品勢。」

雖然張聿膳挺羨慕別人有一雙大長腿，但她自己一點也不喪志的說：「我就是比較矮 ，那我就用跟比較高的人用不同的打法，就是讓我的打法去被更多人看到！」

張聿膳所屬的台北市立仁愛國中教練陳芊瑜從國小就開始訓練張聿膳，她說：「聿膳的個性就非常適合品勢，你可以隨口一提她的動作上的缺點，聿膳自己就會對著鏡頭一直去練這個動作，雖然她個子比較矮，但矮也有矮的打法。」