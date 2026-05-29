田徑／U20亞錦賽 陳羿岑女子400公尺摘銀並達亞運標

亞洲U20田徑錦標賽，我國代表隊在今天接連傳出奪牌消息，晚間旅日年輕小將陳羿岑在女子400公尺賽事以53秒16拿下銀牌，同時也達到名古屋亞運參賽標準。

過去有「最強國中生」之稱的陳羿岑，是我國目前女子400公尺U23、U20、U18紀錄保持人，去年她收到中京大學附屬中京高校的邀請，決定赴日留學，希望藉由旅日刺激提升競技水平。

而這次U20亞錦賽陳羿岑也再度披上國家隊戰袍出征，並在今天晚間於女子400公尺決賽，以53秒16佳績奪下銀牌，僅次於沙烏地阿拉伯選手的52秒72，而這成績也讓她達到亞運參賽標準的53秒50。

目前在名古屋唸書的陳羿岑，在日前受訪時就曾表示，今年亞運正好在名古屋舉行，讓她相當期待能夠達標參賽，如今也如願達成目標。