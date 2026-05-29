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田徑／U20亞錦賽男子110公尺跨欄 陳逸軒先破個人最佳再摘銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳逸軒在男子110公尺跨欄拿下銅牌。圖／中華民國田徑協會提供
陳逸軒在男子110公尺跨欄拿下銅牌。圖／中華民國田徑協會提供

2026亞洲U20錦標賽男子110公尺跨欄賽事中，我國年輕好手陳逸軒展現優異競爭力，在今天下午的決賽以13秒46摘下銅牌，也是我國代表隊本屆賽事的第3面獎牌。  

陳逸軒今天上午在男子110公尺跨欄預賽跑出13秒32成績，不僅順利晉級決賽，也一舉刷新個人最佳紀錄，狀態相當出色。

下午登場的決賽，陳逸軒以13秒46摘下銅牌，為中華隊再添一面獎牌。不過他賽後表示，決賽時因心態上較為積極，節奏稍嫌急躁，過程中數度碰撞欄架，影響整體速度與後段發揮，未能再次突破上午所締造的個人最佳。儘管如此，陳逸軒此次在亞青賽仍展現穩定實力與競爭水準，能在高強度國際賽事中站上頒獎台，也為自己累積寶貴經驗。

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