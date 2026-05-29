排球／日本男排國手持有大麻被捕 其他4名隊員被尿檢

日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕，今天被移送檢方偵辦。其他4名日本男排國手因為也曾前往同間小鋼珠店而接受尿檢，結果為陰性。

日本放送協會（NHK）與日本TBS電視台等日媒報導，佐藤目前26歲，身高205公分，司職攔中。

他因為涉嫌在東京都板橋區一間小鋼珠店持有乾燥大麻，5月27日傍晚被東京都警視廳依涉嫌違反麻藥取締法逮捕，並在今天上午被移送檢方偵辦。

調查相關人士表示，佐藤承認持有大麻之外，也供稱「本月中旬曾在美國吸食大麻」、「本月在名古屋從友人那邊取得」。

日本排球協會等單位表示，佐藤最近在東京都內參加國手集訓，本月27日與其他數名隊員造訪一間小鋼珠店之際，把行李遺留在店裡，而他的行李內被查獲有大麻，因而被捕。

佐藤被捕之後，日本排球協會已經把他移出本年度的國手登錄名單。

朝日電視台報導，當時有其他4名日本男排國手也前往同間小鋼珠店，他們事後接受東京都警視廳的尿液檢查，結果均為陰性。警方表示，當時持有大麻的人只有佐藤。

國際排球協會（FIVB）排球國家聯賽（VNL）6月起將在中國登場，此時正逢日本國家男排備戰期。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本排協昨天原定要召開參賽相關記者會，臨時改成佐藤被捕事件的說明會。

日本排協專務理事國分裕之在記者會上致歉，「發生這種事態，感到極為抱歉。非常嚴正看待國手被捕」。

日本富士新聞網（FNN）報導，當時，佐藤放身分證的袋子被查獲有乾燥大麻，約為一次到2次的使用量。

東京都警視廳將搜索佐藤參與集訓期間所住的房間，以及實施尿液檢查，並釐清其他細節。（編譯：楊惟敬）1150529

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