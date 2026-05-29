快訊

股市沒天天過年！陳重銘示警高檔「三不要」原則：空手別急著搶、現在有點貴

環管署長顏旭明涉貪！檢16天火速偵結 公費宴請親友、公務車當私車

貝佐斯藍源火箭爆炸！化成一團火球畫面曝光 重挫亞馬遜衛星發射

聽新聞
0:00 / 0:00

排球／日本男排國手持有大麻被捕 其他4名隊員被尿檢

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕。 美聯社
日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕。 美聯社

日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕，今天被移送檢方偵辦。其他4名日本男排國手因為也曾前往同間小鋼珠店而接受尿檢，結果為陰性。

日本放送協會（NHK）與日本TBS電視台等日媒報導，佐藤目前26歲，身高205公分，司職攔中。

他因為涉嫌在東京都板橋區一間小鋼珠店持有乾燥大麻，5月27日傍晚被東京都警視廳依涉嫌違反麻藥取締法逮捕，並在今天上午被移送檢方偵辦。

調查相關人士表示，佐藤承認持有大麻之外，也供稱「本月中旬曾在美國吸食大麻」、「本月在名古屋從友人那邊取得」。

日本排球協會等單位表示，佐藤最近在東京都內參加國手集訓，本月27日與其他數名隊員造訪一間小鋼珠店之際，把行李遺留在店裡，而他的行李內被查獲有大麻，因而被捕。

佐藤被捕之後，日本排球協會已經把他移出本年度的國手登錄名單。

朝日電視台報導，當時有其他4名日本男排國手也前往同間小鋼珠店，他們事後接受東京都警視廳的尿液檢查，結果均為陰性。警方表示，當時持有大麻的人只有佐藤。

國際排球協會（FIVB）排球國家聯賽（VNL）6月起將在中國登場，此時正逢日本國家男排備戰期。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本排協昨天原定要召開參賽相關記者會，臨時改成佐藤被捕事件的說明會。

日本排協專務理事國分裕之在記者會上致歉，「發生這種事態，感到極為抱歉。非常嚴正看待國手被捕」。

日本富士新聞網（FNN）報導，當時，佐藤放身分證的袋子被查獲有乾燥大麻，約為一次到2次的使用量。

東京都警視廳將搜索佐藤參與集訓期間所住的房間，以及實施尿液檢查，並釐清其他細節。（編譯：楊惟敬）1150529

※珍愛生命，遠離毒品。可撥打毒品危害防制中心專線0800-770-885，尋求戒癮資訊及專業協助。

2026世足賽要來了

大麻 日本 東京

延伸閱讀

日本栃木殘忍強盜殺人 夫妻與4少年合夥…疑有主謀潛逃陸轉往東南亞

日職／阿部慎之助涉家暴下台 學者籲球界反思體壇暴力

失控撞10車、持有依托咪酯煙彈！北市毒駕男預防性羈押獲准

住民裸身用餐、獨留浴室1小時身亡 日身障機構涉虐待挨罰

相關新聞

排球／日本男排國手持有大麻被捕 其他4名隊員被尿檢

日本男子排球國家隊成員佐藤駿一郎因為涉嫌在東京都的小鋼珠店持有大麻而被捕，今天被移送檢方偵辦。其他4名日本男排國手因為也...

田徑／羅聖欽男子5000公尺競走再奪牌 U20亞錦賽中華隊累積2銀

在香港舉行的第22屆亞洲U20田徑錦標賽，我國代表隊繼昨天由長跑新星簡子傑在男子3000公尺以破自己所保持全國紀錄的8分00秒42成績奪下銀牌後，今天再傳奪牌捷報，羅聖欽在男子5000公尺競走決賽中，最終以19分56秒17的優異成績勇奪銀牌，為中華隊進帳本屆賽事第二面獎牌。

中華奧會取得2029年TAFISA世界研討會主辦權 170餘國代表將來台交流

國際全民運動總會（TAFISA）宣布，已於15日假捷克布拉格召開的2026國際全民運動總會會員大會（TAFISA General Assembly）中，由中華台北奧林匹克委員會成功取得2029年TAFISA世界研討會暨會員大會（TAFISA World Congress & General Assembly）主辦權。

新加坡羽賽／壓軸扳倒第4種子 戚又仁打出代表作勇闖8強

世界排名18的我國羽將戚又仁今天打出代表作，新加坡公開賽壓軸上陣的他面對世界排名第4的法國名將波波夫（Christo Popov），克服決勝局兩度5分落後，在場邊觀眾讓情喊「加油」聲中以20：22、21：19、23：21逆轉勝，勇闖8強，也成單打僅存的台將希望。

跆拳道／全中錦國中對打落幕 桃園平鎮國中狂掃3金、4銀

114學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今天於台南新營體育館熱鬧開打，為期5天賽事共有全國約1500名跆拳道精英選手參賽，其中挾著剛獲得今年全中運國男團體第一、國女團體第二的桃園平鎮國中強勢參賽，果然有多達7人晉級決賽，最終獲得3金、4銀佳績，隊史第二度囊括全中錦國男、國女雙料團體冠軍，成為今年全中錦表現最耀眼的隊伍。

田徑／U20亞青賽傳捷報 簡子傑3000公尺破全國奪銀

第22屆亞洲U20田徑錦標賽今天在香港點燃戰火，中華隊第一天賽程就傳出捷報，旅日小將簡子傑在男子3000公尺以8分00秒42獲得銀牌，同時打破個人最佳成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。