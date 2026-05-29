田徑／羅聖欽男子5000公尺競走再奪牌 U20亞錦賽中華隊累積2銀

在香港舉行的第22屆亞洲U20田徑錦標賽，我國代表隊繼昨天由長跑新星簡子傑在男子3000公尺以破自己所保持全國紀錄的8分00秒42成績奪下銀牌後，今天再傳奪牌捷報，羅聖欽在男子5000公尺競走決賽中，最終以19分56秒17的優異成績勇奪銀牌，為中華隊進帳本屆賽事第二面獎牌。

在今天上午登場的男子5000公尺競走決賽中，新生代競走好手羅聖欽頂住現場31度高溫與70%高濕度的悶熱環境，一路咬住領先集團，最終以19分56秒17的優異成績勇奪銀牌，僅次於金牌印度選手的19分47秒49。

教練翁竹毅表示，羅聖欽此次能在高壓賽場上頂住惡劣環境，強勢超越中國大陸與日本等傳統勁旅，展現出極具主宰力的心理素質與頂尖實力，未來表現備受期待。此外，中華隊能接連創下佳績，背後離不開中華民國田徑協會的長期培育。其中，秘書長王景成多年來大力支持競走與中長距離項目，為選手打造完善的訓練環境，堪稱最強後盾。