中華奧會取得2029年TAFISA世界研討會主辦權 170餘國代表將來台交流

國際全民運動總會（TAFISA）宣布，已於15日假捷克布拉格召開的2026國際全民運動總會會員大會（TAFISA General Assembly）中，由中華台北奧林匹克委員會成功取得2029年TAFISA世界研討會暨會員大會（TAFISA World Congress & General Assembly）主辦權。

TAFISA為全球推動「全民運動（Sport for All）」最具代表性之國際組織之一，屆時將匯聚各國際及國家運動組織代表、政府官員及相關領域學者專家齊聚台北，共同交流全民運動的發展經驗。

本次中華奧會由主席蔡家福率領包括副主席陳士魁、陳美燕、秘書長徐孝慈及相關同仁組成的申辦團隊，前往布拉格進行申辦簡報與爭取支持。蔡家福表示，2029年TAFISA世界研討會暨會員大會象徵著TAFISA時隔十年後重返亞洲，時隔二十年後重返台北的重要時刻，同時也是TAFISA「2030願景」計畫的重要里程碑。台北市是一座現代化且充滿活力的國際都市，擁有完善的公共設施、便利的交通以及豐富的國際賽事舉辦經驗，全民運動已融入人們的日常生活。中華奧會已做好充分準備，迎接2029年的TAFISA世界研討會暨會員大會，屆時將有170餘個國家的會員代表來參加。

本次申辦工作，中華奧會獲得運動部、全民運動署及台北市政府大力支持、共同推動，也獲得運動部部長李洋和台北市市長蔣萬安的支持信函。中華奧會於本屆TAFISA會員大會中由徐孝慈秘書長代表進行申辦簡報，向各國代表展示宣傳影片及說明申辦2029年TAFISA世界研討會暨會員大會的願景、台北市在國際活動辦理的經驗與城市特色，以及全民運動政策推動成果，蔡家福主席亦於宣傳影片中表達中華奧會已經準備好在台北歡迎大家。經會員投票後，高票獲得2029年的主辦權。同時，中華奧會副主席陳美燕亦參與TAFISA執行委員會選舉，並於本次會員大會中同樣以高票當選執委，任期為2026年至2029年。運動部全民運動署副署長吳建遠亦率其團隊共同出席本屆世界研討會暨會員大會。

TAFISA於中華奧會表達有意申辦2029年的世界研討會暨會員大會後，曾探詢中華台北之申辦規畫，並就場館設施及研討會願景等議題深入溝通。另TAFISA時任主席包曼（Wolfgang Baumann）及秘書長勞倫特（Jean-Francois Laurent）亦於今年4月間訪台，實地參訪台北市多間國際飯店之會議廳及相關設施，與中華奧會針對申辦內容及未來合作方向進行深入討論，亦獲運動部部長李洋親自接見，部長並當場表達政府部門的支持。訪台期間，TAFISA也在不同場合與全民運動署房瑞文署長、台北市張溫德副市長及台北市體育局游竹萍局長等交換意見。

中華奧會對TAFISA及各界支持表達誠摯感謝，未來將持續與運動部、全民運動署及台北市政府攜手合作，全力辦理2029年TAFISA世界研討會暨會員大會，向國際展現我方作為活力、友善且具全民運動城市之特色，並進一步促進國際運動交流與發展。