推廣基層棒球 中信銀捐助菲國棒協

中國信託商業銀行長期投入台灣五級棒球發展，為國內第一家支持五級棒球的企業。基於善盡企業社會責任，深化體育公益之理念，中國信託銀行宣布將贊助兩萬五千美元等值的球具予菲律賓棒球協會，由中國信託銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon，以象徵性的支票和球具致予菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.。

亞洲棒球總會會長辜仲諒亦出席見證。在中國信託銀行拋磚引玉之下，菲律賓體育委員會也贊助等值球具，共同推動菲國基層棒球發展。

中國信託銀行為台灣最國際化的銀行，於十四個國家及地區設有超過三百七十處海內外據點，海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，除了深耕在地客戶，亦提供完善的國際跨境金融服務。

中國信託近年力挺台灣棒球走向國際，包括贊助北海道日本火腿鬥士隊、福岡軟銀鷹隊來台交流，也邀請日本甲子園隊伍來台與台灣高中棒球隊切磋球技，本次跨海贊助菲律賓棒球協會球棒、手套、棒球等相關球具，協助推展當地基層棒球，提升亞洲棒球水準。

辜仲諒近年來積極推展棒球外交，去年十月安排泰國棒球國家代表隊來台移訓，同月連任世界棒壘球總會執行副會長，持續扮演亞洲棒球領頭羊角色，近期更帶領亞洲各國棒協代表至菲律賓開會，凝聚亞洲棒球總會發展共識，持續為亞洲棒球開創新局。