新加坡羽賽／壓軸扳倒第4種子 戚又仁打出代表作勇闖8強

世界排名18的我國羽將戚又仁今天打出代表作，新加坡公開賽壓軸上陣的他面對世界排名第4的法國名將波波夫（Christo Popov），克服決勝局兩度5分落後，在場邊觀眾讓情喊「加油」聲中以20：22、21：19、23：21逆轉勝，勇闖8強，也成單打僅存的台將希望。

新加坡公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金100萬美元，台灣好手共有11組闖過頭關，但今天前9組台將包括男單李佳豪、女單邱品蒨、林湘緹和宋碩芸、女雙許雅晴／宋祐媗、男雙李哲輝／楊博軒等都沒能突圍，直到倒數第二組出賽的混雙楊博軒／胡綾芳以21：6、21：13輕取馬來西亞組合黃顯維／鍾舒韻，才成第一組晉級8強的台將。

壓軸上陣的戚又仁，面對列第4種子的波波夫，前兩局比分都緊咬，戚又仁第二局15：18落後下連下4分逆轉，將戰局延長到決勝第三局。

決勝局戚又仁兩度落後5分，不過換場前先10：10追平，換場後再以連續攻勢取得優勢；18：15時，波波夫的機會球重扣卻被戚又仁防守瓦解，推向後場的回球精準落在界內，讓原本被動的戚又仁取得第19分，接續戚又仁雖接連出界讓波波夫連下4分追平。

關鍵時刻波波夫失誤讓戚又仁先出現賽末點，第一個機會網前小球雖沒過網，戚又仁下一球近身攻擊再換成分數，可惜第二個機會再握有主動下發生殺球掛網失誤；波波夫接續殺球出界，戚又仁第三個賽點沒再錯過，重殺造成波波夫回球掛網，驚險以23：21收下對戰首勝。

今年新加坡公開賽男單種子落滿地，我國排第6種子的「一哥」周天成、列第8種子的「左手重砲」林俊易都是首輪落馬，今天除第4種子波波夫遭淘汰，居頭號種子的中國「世界球王」石宇奇也在三局大戰遭21歲印尼新星法漢（Alwi Farhan）擊落。