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田徑／U20亞青賽傳捷報 簡子傑3000公尺破全國奪銀
第22屆亞洲U20田徑錦標賽今天在香港點燃戰火，中華隊第一天賽程就傳出捷報，旅日小將簡子傑在男子3000公尺以8分00秒42獲得銀牌，同時打破個人最佳成績。
目前就讀日本田徑名校中央大學的簡子傑，是我國男子1500公尺和5000公尺的全國紀錄保持人，今年3月剛在2026早稻田春季競技會以8分05秒68打破高懸23年的全國紀錄，且是將吳文騫2003年世界室內田徑錦標賽締造的原紀錄從8分14秒61一舉推進近9秒，今天又再度突破。
簡子傑在U20亞青賽3000公尺跑出8分00秒42，改寫個人最佳也再度改寫全國紀錄，並以0.44秒差距險勝日本増子陽太，為中華隊帶回銀牌。
金牌由卡達賽義德（Mubarik Abdi Said）以個人最佳的7分56秒08摘下，中華隊另名小將王誠宇也跑出個人最佳的8分25秒90排名第5。
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