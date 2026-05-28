響應世界自行車日 全民署首度辦企業室內飛輪競賽

運動部全民運動署為響應聯合國「世界自行車日（World Bicycle Day）」，今年6月3日到7日將辦理「健康台灣 全民騎動」自行車全台騎乘活動，串聯各縣市共同響應全民運動及低碳永續理念。主任秘書蘇錦雀今天出席記者會表示，今年首度規劃辦理「2026世界自行車日－企業室內飛輪競賽」，鼓勵企業共同響應世界自行車日活動，透過科技結合運動，推動全民健康與永續生活。

蘇錦雀提到，本次活動配合6月3日「世界自行車日」辦理，除當日於中角灣舉辦主場活動外，6月3日到7日期間也規劃系列自行車推廣活動，並串聯全台22個縣市共同響應「台灣一起騎」行動，推廣全民自行車運動風氣。

今年首度辦理企業室內飛輪競賽，共有19家企業熱情參與，且皆為「運動企業認證」計畫的優秀企業代表。此次競賽規劃120小時馬拉松式接力騎乘挑戰及企業響應機制，期盼透過趣味競賽方式，鼓勵企業員工共同參與運動，展現健康活力與團隊精神。

蘇錦雀表示，「世界自行車日」系列活動未來將持續推動，將低碳、永續及環保理念融入自行車運動，鼓勵全民養成規律運動習慣，共同打造健康、活力的臺灣。

多家獲運動企業認證之企業已報名參加，企業遍及北、中、南地區，包括遠見雜誌、遠傳電信股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、永慶房屋仲介股份有限公司、光寶科技股份有限公司、展逸國際企業股份有限公司、台灣松下電器股份有限公司、全曜財經資訊股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、台灣博世舒適科技股份有限公司、凌華科技股份有限公司、賀奕企業有限公司、均豪精密工業股份有限公司、昇陽國際半導體股份有限公司、普拉瑞斯創意整合有限公司、緯凡金屬股份有限公司、賀鼎股份有限公司、元家企業股份有限公司及健身工廠等，共同挑戰「120小時騎乘馬拉松競賽（累積騎乘距離）」及「企業響應獎（騎乘距離率先達50公里）」等項目。