足球／北韓女足亞冠聯賽奪冠凱旋歸 朝媒未提南韓賽事

北韓「我故鄉」女足俱樂部日前在2025—2026賽季亞足聯女子冠軍聯賽上奪冠後，返回北韓，朝方為其舉行了盛大的歡迎儀式。

據朝中社27日報導，北韓勞動黨、政府、體育界幹部和選手家屬等前來平壤國際機場迎接「我故鄉」女足隊回國。之後，隊員門搭乘用鮮花裝飾的大巴駛往平壤市區，平壤居民夾道歡迎，熱烈祝賀他們凱旋回國。

從勞動黨機關報「勞動新聞」發布的圖片中可見，隊員們在平壤機場抱著花籃微笑，這與他們24日經仁川國際機場離開韓國時的面無表情形成了鮮明對比，「勞動新聞」介紹四強賽和決賽的具體結果，但未提及該兩場比賽在韓國舉行。

「我故鄉」女足隊17日經仁川國際機場入境韓國，參加2025—2026賽季亞足聯女子冠軍聯賽半決賽和決賽。她們20日在半決賽上迎戰韓國水原女子俱樂部，以2比1取勝晉級決賽，之後於23日對陣日本日視美人隊，以1比0取勝奪冠。他們次日經仁川國際機場乘機前往中轉地北京，之後抵達平壤。