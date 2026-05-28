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國體法審查李洋缺席 立委表不滿
立法院第11屆第5會期教育及文化委員會第12次全體委員會議，今天審查國民體育法修正草案，但運動部部長李洋缺席，運動部由政務次長黃啟煌出席，引發部分立法委員不滿。
黃啟煌表示，運動部很早就計畫舉行一級主管共識營，日程剛好和今天會議撞期，但立委柯志恩怒回：「尊重立法院的話，共識營不能做調整嗎？」
立委葉元之也酸，運動部部長李洋特別少參與會議，「怎麼運動部部長特別忙？」
接續進行的國民體育法逐條審查，立委黃捷對於兒少體育發展與健康活動內容沒排入修正草案表達不滿，同時提到，今天是國體法條文修正草案審查，運動部部長李洋卻沒到場，「表達很大遺憾」。
黃捷也強調，今天重點是討論運動性別平權，運動性平也是李洋上任時的政策之一，今天的修法非常重要，李洋卻缺席。
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