澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華開跑 用雙腳BIKE訪世界最美麗海灣

為結合澎湖的自然人文特色、運動休閒健康與綠色低碳之特性，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處（以下稱澎管處）持續透過推動大型休閒運動賽事活動，倡導深度體驗漫旅，並於今天舉辦「2026澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華活動」記者會，整合宣傳於9月20日所辦理「澎湖跳島101K自行車」及11月1日「菊島澎湖跨海馬拉松」2項賽事活動，透過多元運動與澎湖獨特的地景、美食，邀請全台車友與跑友在微涼秋季，一起感受菊島的運動魅力與風土人情。

本次活動宣傳記者會在交通部觀光署旅遊服務中心隆重登場，更邀請知名嘻哈饒舌團體「玖壹壹」成員洋蔥擔任代言人，分享對自行車與路跑活動的熱愛與澎湖漫遊的經驗，期透過名人的口碑加持，增加活動話題與吸引力。

交通部觀光署主任秘書黃易成表示，澎湖擁有「世界最美麗海灣」的美譽，不僅有獨特海灣景觀與人文風情，更非常適合發展運動休閒觀光。今年澎管處持續推動兩大品牌賽事，包括「澎湖跳島101K自行車活動」及「菊島澎湖跨海馬拉松」，邀請全台車友、跑友與國際旅客，在最舒服的秋季，一起來感受菊島魅力。除了運動賽事外，澎管處也將辦理「2026澎大海沙灘音樂祭」，以及「2026澎湖追風音樂燈光節」，透過音樂、燈光、市集與沙灘活動，延續澎湖秋冬觀光熱潮，展現四季皆宜的旅遊魅力。

本次擔任宣傳大使的洋蔥不僅是家喻戶曉的音樂才子，私下更是一位熱愛運動的自行車與路跑愛好者，他說近年到澎湖多是為了旅遊或音樂表演，這將是他第一次在澎湖正式揮汗參加路跑活動，同時提到澎湖海風與美景交織的賽道非常吸引人，希望透過自己的影響力，激勵更多年輕朋友投入運動，挑戰自我極限，一起來體驗澎湖極具魅力的「跑旅」文化。

澎管處於9月20日舉辦的「2026澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組22公里」的組別，路線行經蒔裡沙灘、鎖港自行車休憩站、跨海大橋及大菓葉柱狀玄武岩等知名景點，結合車道周邊豐富超凡的在地人文與自然景致，車友還能在車道補給站享用澎湖黑糖糕和鹹餅等特色名產，終點站還有提供澎湖風味美食，包含以高檔海鱺魚與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、花枝丸、月亮蝦餅及丁香魚等料理，種類豐富一應俱全，讓每位車友放肆地大快朵頤。

騎完自行車，緊接著「2026菊島澎湖跨海馬拉松活動」於11月1日登場。賽事分有「全馬組42公里」、「半馬組21公里」、「體驗組11公里」及「休閒組5公里」等組別。為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，賽道經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，讓參賽跑者能用雙腳一邊跑，一邊飽覽澎湖各地的獨特美景。沿途還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等豐富美食補給讓跑者捨不得完賽，而賽道沿線的加油團更是將澎湖居民滿滿的熱情傳遞給每個選手。每年都能吸引海內外跑者爭相報名，絕對值得跨海來參加與感受。

除了賽道各有特色、補給澎湃又美味，為了響應環保，主辦單位特地製作了環保紀念T恤贈送參加自行車活動的車友，今年的完賽獎牌十分特別，是以自行車鍊條、嗨熊吉祥物及漁翁島燈塔等意象組合之設計，可做為開罐器使用，背面另有磁鐵，可吸附在廚房鐵件上，不但別出心裁，也能做為裝飾品。至於菊島馬則準備了設計精美的環保紀念背心(T恤)及水杯做為報名禮，完賽禮是實用價值非常高的三用後背包（全馬組及半馬組），可陪您走遍大江南北，完賽獎牌特與藝術家洪易老師合作，設計以澎湖元宵「乞龜祈福紀念幣」為靈感，獎牌中央的馬匹造型可手動旋轉，象徵自由奔馳的活力，讓每位跑者都能將榮耀與祝福一同帶回家。