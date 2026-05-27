全障運／台中市再破百金創歷屆最佳 許樂克服傷勢復出獨攬4金

115年全國身心障礙國民運動會昨天圓滿落幕，台中市代表隊本屆勇奪105金、88銀、63銅，以金牌數及總獎牌數雙雙創下歷屆最佳成績，榮獲全國第二，不僅超越111年台中主辦全障運時的104金、83銀、34銅紀錄，再次展現台中深耕身障運動的成果。

台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕表示，感謝所有選手、教練、隊職員及後勤團隊的努力與付出，也感謝台中市身心障礙體育總會理事長暨市議員林孟令長期支持身障運動發展，賽前積極協助籌募資源，賽會期間更親赴各競賽場地為代表隊加油打氣，成為選手最堅強的後盾。

運動局表示，本屆全障運台中隊締造多項紀錄與代表性成績，展現台中推動身障運動的深厚基礎。其中，首面金牌由保齡球項目袁朝盛、蔡勝雄於視障混合組保齡球雙人賽B組率先奪下，成功為台中隊開出紅盤；肢障田徑好手林建宏則成為本屆台中隊最多金選手，勇奪5面金牌。

值得一提的是，聽障女子田徑好手許樂克服傷勢復出，勇奪4面金牌，於女子400公尺跨欄以1分08秒29成績刷新大會紀錄；肢障田徑名將陳昱豪完成鉛球F34級9連霸、標槍F34級8連霸，勇奪3面金牌，持續刷新全國及大會紀錄。

賽會最後一日，台中特奧羽球隊再傳捷報，單日進帳3金3銀2銅佳績。李泰叡於男子單打賽中，以多次精彩飛撲救球擊敗強敵，最終勇奪金牌；男子雙打方面，何少富與林立群展現絕佳默契，成功摘金。

另由廖英和與呂易旻組成的雙打組合同樣勇奪金牌，其中廖英和自幼因注意力缺陷過動症接觸羽球，在教師鼓勵下持續投入訓練；呂易旻則透過羽球逐漸建立自信，更曾入選融合特奧國手代表隊於國際賽奪牌。多位選手一路克服限制與低潮，在全國舞台發光發熱，也展現台中特奧運動深耕多年的成果。

運動局指出，台中隊於各項目皆有優異表現，其中田徑代表隊勇奪53面金牌，為這屆最多金項目；桌球隊奪下12金、游泳隊勇奪8金、健力隊則進帳5金，整體成績亮眼。本屆共有32人次打破大會紀錄及22人次刷新全國紀錄，充分展現台中身障運動員長期訓練累積的實力與韌性，也讓台中隊再次站上全國頂尖行列。