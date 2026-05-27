路跑／澎湖跨海馬拉松11月登場 補給站將有大龍蝦

觀光署今天宣布，每年都受到跑者期待的菊島澎湖跨海馬拉松今年在11月1日登場，補給站將有大龍蝦、花枝丸、小管等澎湖在地美食。

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今天舉行2026澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華活動記者會，會中宣布將在9月20日舉辦澎湖跳島101K自行車，11月1日則將舉辦菊島澎湖跨海馬拉松。

交通部觀光署主任秘書黃易成表示，澎湖擁有「世界最美麗海灣」的美譽，不僅有獨特海灣景觀與人文風情，更非常適合發展運動休閒觀光，今年澎管處持續推動2大品牌賽事，包括「澎湖跳島101K自行車活動」及「菊島澎湖跨海馬拉松」，邀請全台車友、跑友與國際旅客，在最舒服的秋季，一起來感受菊島魅力。

黃易成說，除了運動賽事外，澎管處也將辦理「2026澎大海沙灘音樂祭」，以及「2026澎湖追風音樂燈光節」，透過音樂、燈光、市集與沙灘活動，延續澎湖秋冬觀光熱潮，展現四季皆宜的旅遊魅力。

這次擔任宣傳大使的則是玖壹壹成員洋蔥，洋蔥表示，近年到澎湖多是為了旅遊或音樂表演，這將是他第一次在澎湖正式揮汗參加路跑活動。

觀光署指出，「2026澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組22公里」的組別，路線行經嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、跨海大橋及大菓葉柱狀玄武岩等知名景點，車友還能在車道補給站享用澎湖黑糖糕和鹹餅等特色名產，終點站還有提供以高檔海鱺魚與現採牡蠣熬成的鮮味海鮮粥、花枝丸、月亮蝦餅及丁香魚等料理。

2026菊島澎湖跨海馬拉松活動則分有「全馬組42公里」、「半馬組21公里」、「體驗組11公里」及「休閒組5公里」等組別，為全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅活動，從A點到B點，不折返、不繞圈，賽道經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，沿途還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」，包含大龍蝦、花枝丸、小管、丁香、海鮮粥、黑糖糕、冬瓜糕、仙人掌汁等。

觀光署表示，今年的完賽獎牌十分特別，自行車賽事是以自行車鍊條、嗨熊吉祥物及漁翁島燈塔等意象組合設計，可做為開罐器使用；馬拉松則準備了環保紀念背心（T恤）及水杯做為報名禮，完賽禮是三用後背包（全馬組及半馬組），完賽獎牌與藝術家洪易合作，設計以澎湖元宵「乞龜祈福紀念幣」為靈感的造型獎牌。