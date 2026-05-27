快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

4成學生運動量太少 匹克球風靡可推廣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
金車文教基金會與匹克球協會27日召開記者會，盼能在校園推廣近年來新興的匹克球。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
金車文教基金會與匹克球協會27日召開記者會，盼能在校園推廣近年來新興的匹克球。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「4成學生運動量少，盼教育部校園推廣易上手、像是融合網球、羽毛球與桌球特色的持拍運動匹克球！」金車文教基金會與匹克球協會27日召開記者會指出，41.2%學生每周運動兩次以下，球類運動又是學生最常從事的運動類型，因此它們希望能在校園推廣近年來新興的匹克球。

「匹克球」（Pickleball）是一種結合網球、羽毛球與桌球特色的新興持拍運動。使用類似加大的桌球拍，在羽毛球場大小的場地內打網球，並使用帶有孔洞的中空塑膠球。因其節奏適中、容易上手且老少咸宜，近年在全球各地迅速竄紅。

7成學生未接觸過

金車文教基金會27日調查青少年運動習慣指出，雖有90.1%學生有基本運動習慣，但41.2%學生每周運動兩次以下。除了跑步以外，球類運動是青少年最常從事的類型，男生最愛籃球（59.4%），女生則偏好羽球（68.6%），願意參與的原因包括有團隊合作、技術挑戰、規則簡單與容易上手。

64%國中小學生認為運動對學習具有正向幫助，但仍有36%感受並不明顯。基金會也針對近年來新興的匹克球運動進行調查，結果指出，7成學生沒有接觸過匹克球，但對於新興球類運動，有57.3%學生願意嘗試、32.8%學生也說，若學校有相關課程或社團，願意進一步參與。

匹克球容易上手

中華民國匹克球協會理事長周曉琴表示，運動部近日已認定匹克球為新興運動，國內也陸續舉辦許多比賽，希望教育部在體育課教學內容也納入匹克球。她說，匹克球相對其他運動，無論男女老少都容易上手，但也可以打得很有技術性，希望能多多推廣。

現場也邀請2位全國冠軍朱姓兄弟參加記者會，哥哥朱檁桓笑說，匹克球要拿冠軍不容易；弟弟朱檁奕則說，會讓沒打過的朋友一起參與，玩得很開心。

【更多精采內容，詳見

2026世足賽要來了

教育部 校園 跑步

延伸閱讀

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場 產官學攜手推動全民運動國際化

張景森籲廢高中以下體育班「孩子不是獎牌的耗材」 運動部允評估

孩子不是獎牌的耗材 張景森籲教部、運動部廢除高中以下體育班

全障運／特奧滾球首度移師室內 選手家長讚「完全是國際賽規格」

相關新聞

4成學生運動量太少 匹克球風靡可推廣

近四成學生每周運動不足兩次，金車文教基金會呼籲教育部推廣匹克球。這種結合網球、羽毛球與桌球特點的新興運動，易上手且適合各年齡層，已吸引57.3%學生願意嘗試。

2027全原運新北市長侯友宜調高獎金 團體選手獎金翻四倍

全國原住民族運動會明年登場，新北市議會國民黨團今天總質詢，議員楊春妹指出，新北雖曾調整過一次全國原住民運動會獎勵金，但成長幅度和桃園、台北相比仍有明顯落差，尤其教練獎勵金「16年來幾乎沒動過」，有好的教練，才有好的選手。

新加坡羽賽／帶傷出賽遭逆轉 林俊易首輪落馬

全英公開賽奪冠後重返BWF巡迴賽戰場，我國好手「左手重砲」林俊易今天新加坡公開賽首輪碰香港李卓耀，帶傷上陣的林俊易雖先下一城，但後兩局移動受影響下遭逆轉，和奪下全英混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁都首輪止步。

射擊／慕尼黑世界盃傳捷報 謝翔宸奪10公尺空氣手槍銅牌

射擊世界盃慕尼黑站24日點燃戰火，中華射擊隊今天傳回捷報，首先登場的男子10公尺空氣手槍就登上頒獎台，由謝翔宸帶回銅牌。

星國羽賽／王齊麟邱相榤休1個月再出征 男雙首輪吞敗

休兵將近1個月的台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天在BWF超級750的新加坡羽球公開賽首輪，以21比15、19比21、...

全障運／新北老將盧碧春搭小40歲葉晉瑋 勇奪桌球混雙金牌

115年全障運桌球賽事今天在板樹體育館舉行金牌賽，代表新北市出賽、年齡相差將近40歲的盧碧春與葉晉瑋，直落三擊敗彰化縣梁振坤與廖昱婷，為地主拿下一面金牌。其中現年63歲的盧碧春寶刀未老，單屆進帳三金，賽後也感謝夥伴的奮戰不懈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。