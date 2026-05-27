4成學生運動量太少 匹克球風靡可推廣

「4成學生運動量少，盼教育部在校園推廣易上手、像是融合網球、羽毛球與桌球特色的持拍運動匹克球！」金車文教基金會與匹克球協會27日召開記者會指出，41.2%學生每周運動兩次以下，球類運動又是學生最常從事的運動類型，因此它們希望能在校園推廣近年來新興的匹克球。

「匹克球」（Pickleball）是一種結合網球、羽毛球與桌球特色的新興持拍運動。使用類似加大的桌球拍，在羽毛球場大小的場地內打網球，並使用帶有孔洞的中空塑膠球。因其節奏適中、容易上手且老少咸宜，近年在全球各地迅速竄紅。

7成學生未接觸過

金車文教基金會27日調查青少年運動習慣指出，雖有90.1%學生有基本運動習慣，但41.2%學生每周運動兩次以下。除了跑步以外，球類運動是青少年最常從事的類型，男生最愛籃球（59.4%），女生則偏好羽球（68.6%），願意參與的原因包括有團隊合作、技術挑戰、規則簡單與容易上手。

64%國中小學生認為運動對學習具有正向幫助，但仍有36%感受並不明顯。基金會也針對近年來新興的匹克球運動進行調查，結果指出，7成學生沒有接觸過匹克球，但對於新興球類運動，有57.3%學生願意嘗試、32.8%學生也說，若學校有相關課程或社團，願意進一步參與。

匹克球容易上手

中華民國匹克球協會理事長周曉琴表示，運動部近日已認定匹克球為新興運動，國內也陸續舉辦許多比賽，希望教育部在體育課教學內容也納入匹克球。她說，匹克球相對其他運動，無論男女老少都容易上手，但也可以打得很有技術性，希望能多多推廣。

現場也邀請2位全國冠軍朱姓兄弟參加記者會，哥哥朱檁桓笑說，匹克球要拿冠軍不容易；弟弟朱檁奕則說，會讓沒打過的朋友一起參與，玩得很開心。

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