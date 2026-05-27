2027全原運新北市長侯友宜調高獎金 團體選手獎金翻四倍

全國原住民族運動會明年登場，新北市議會國民黨團今天總質詢，議員楊春妹指出，新北雖曾調整過一次全國原住民運動會獎勵金，但成長幅度和桃園、台北相比仍有明顯落差，尤其教練獎勵金「16年來幾乎沒動過」，有好的教練，才有好的選手。

新北市長侯友宜當場宣布加碼，個人選手第一名獎勵金由8萬元提高至15萬元、第二名由4萬元提高至8萬元、第三名由2萬元提高至4萬元；團體選手第一名則從2萬元提高至8萬元、第二名從1萬元提高至4萬元、第三名從5000元提高至2萬元。

教練獎勵金部分也同步調整，個人及團體教練第一名均由1萬元提高至3萬元、第二名由8000元提高至1萬5000元、第三名由4000元提高至1萬元。

楊春妹在議場秀出獎勵金對照表指出，目前新北全原運個人選手金牌獎勵金為8萬元，低於桃園市15萬元，團體金牌獎勵金更只有2萬元，與桃園市8萬元差距明顯。

楊春妹說，許多原住民優秀選手因其他縣市獎金較高而遷戶籍，希望新北不要再輸，盼市府比照桃園、台北提高獎勵金，替明年2027台中全原運提前布局。

侯友宜回應表示，理解議員長年對原住民體育的關心，也認同除鼓勵選手，更應支持背後辛苦培育人才的教練，雖然曾調整過一次，但是還不夠，好還要更好，獎金也不能落人後。侯友宜隨後當場宣布提高全原運獎勵金，引發全場國民黨議員鼓掌。

楊春妹表示，這次突破真的是「大快人心」，強調在市府財政壓力下仍願意大幅提高獎勵金，讓新北市民感受到，市府重視的不只是原住民運動，而是整個新北體育發展。