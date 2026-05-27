新加坡羽賽／帶傷出賽遭逆轉 林俊易首輪落馬

全英公開賽奪冠後重返BWF巡迴賽戰場，我國好手「左手重砲」林俊易今天新加坡公開賽首輪碰香港李卓耀，帶傷上陣的林俊易雖先下一城，但後兩局移動受影響下遭逆轉，和奪下全英混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁都首輪止步。

3月奪下全英公開賽金盃後，林俊易4月初亞錦賽因賽前訓練拉傷大腿退賽，月底的湯優盃帶傷上陣但表現受限。今年以第8種子身份參加新加坡公開賽，林俊易今天碰世界排名23的李卓耀，首局16：13時直接連拿5分，以21：13先下一城，但第二局林俊易腳步明顯不適，走到場邊時不時轉動腳踝，局間休息時走路也有先蹣跚，雖在10：13落後下仍連趕3分追平比數，但接續被李卓耀連下8分，以21：13扳平局數。

決勝局比分拉鋸，林俊易換場時取得11：9領先，但恢復比賽後遭逆轉，13：17落後下更申請傷停治療；恢復比賽後林俊易先連追2分，16：19時更連趕3分追平比數，但林俊易回球出讓對手先拿到賽末點，最後一球被壓迫下再回球出界，讓李卓耀以21：19逆轉勝出。

新加坡公開賽屬於BWF超級750大賽，總獎金100萬美金，列男單第6種子的我國「一哥」周天成出師不利，面對年紀小一輪的奈良岡功大以19：21、16：21吞敗，不過李佳豪瓦解馬來西亞對手梁峻豪一個賽末點，上演3局逆轉勝，成最先晉級男單第二輪的台將。

今天林俊易苦戰落敗，不過率先出賽的戚又仁突圍成功，他碰面對地主鄭加恆首局就一路領先，雖曾被11：11追平，馬上連拿5分拉開差距，儘管20：15時錯過4個局點，仍以21：19先下一城。第二局戚又仁也是整局不曾落後，最終以21：15收下對戰5連勝，晉級16強，明天將和法國名將波波夫（Christo Popov）爭8強資格。

和林俊易同天奪下全英冠軍的混雙組合葉宏蔚／詹又蓁，本站列第8種子，但碰日本組合霜上雄一／保原彩夏以兩個14：21讓出，無緣闖關。