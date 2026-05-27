竹市全障運創佳績 輪椅網球九連霸再締高峰

今年全國身心障礙國民運動會為期4天賽事，於昨日在新北市府大禮堂舉行閉幕典禮，並將會旗交接予下屆主辦城市雲林縣。新竹市府指出，竹市代表隊本屆賽事表現亮眼，共勇奪19金2銀1銅，其中，男子輪椅網球單打、雙打及團體組一舉摘下3面金牌，順利完成團體賽九連霸壯舉。游泳李翊菱及田徑劉育瑋等選手也再次以堅強實力突破自我、超越障礙。

市長高虹安表示，新竹市代表隊長年在輪椅網球項目表現優異，今年再度勇奪男子單打、雙打及團體組3金，完成團體賽九連霸壯舉。被譽為台灣「輪椅網球一哥」的戴加揚，縱橫國內輪椅網球賽場已逾20年，始終展現王者風範。本屆賽會中，他再度與柯聰賢、劉曉文及張福生等多年並肩作戰的隊友展現絕佳默契，憑藉堅強心理素質與純熟球技，克服高強度體能挑戰，再次為竹市摘下金牌榮耀。

教育處長林立生指出，竹市肢障健力選手楊國清長期維持高強度重量訓練，每周規律調整身心狀態，以最佳競技狀態迎戰賽事，最終不負眾望，再度為竹市奪下一面健力金牌。另於特奧羽球賽事中，林義順榮獲銀牌、楊燦鴻摘下銅牌，展現優異實力。

教育處指出，自國中起已連續參賽七屆的田徑選手劉育瑋，今年於視障男子組T12級400公尺、800公尺、1500公尺及200公尺等項目表現傑出，勇奪4金1銀，並在400公尺、800公尺及1500公尺項目刷新大會及全國紀錄，展現長年專注訓練與恢復調整的卓越成果，再次為自己與竹市爭取最高榮譽。

此外，代表竹市參賽的聽障游泳名將李翊菱，繼上屆賽會後，今年再度勇奪11面金牌，並於聽覺障礙女子組200公尺混合式、50公尺自由式、100公尺自由式、200公尺自由式及400公尺自由式等項目，刷新大會及全國紀錄，展現稱霸實力。

教育處說，曾獲總統教育獎，並於世界聽障青年運動會奪金的李翊菱，在家人、教練及物理治療師等團隊支持下，持續以對游泳的熱情與努力，讓更多人看見身障運動的力量，也鼓勵更多身障朋友透過運動找回健康與自信。

教育處表示，市府每年持續補助新竹市體育會及各單項委員會辦理績優選手培訓與全民體育推廣，透過提供參賽經費及獎勵金等支持措施，期盼成為選手最堅實的後盾，培育更多優秀在地選手，持續為新竹市爭光。

肢障健力選手楊國清拿下金牌。圖／新竹市府提供

田徑視障男子組選手劉育瑋勇奪4金1銀。圖／新竹市府提供

聽覺障礙女子組游泳李翊菱勇奪11面金牌。圖／新竹市府提供