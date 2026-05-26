星國羽賽／王齊麟邱相榤休1個月再出征 男雙首輪吞敗

休兵將近1個月的台灣羽球男雙組合王齊麟、邱相榤，今天在BWF超級750的新加坡羽球公開賽首輪，以21比15、19比21、18比21不敵中國組合劉毅、陳柏陽。

世界羽球聯盟（BWF）男雙世界排名第14的王齊麟、邱相榤，自從打完4月24日結束的湯優盃羽球團體賽後就返台休兵，相隔1個月後再出征國際賽。

今天對上世界排名第10的劉毅、陳柏陽，賽前台灣組合以1勝3敗略居對戰下風。

首局開打後王齊麟、邱相榤雖然始終處於劣勢，但在10比12落後時，靠著出色的平抽擋，帶出一波7比2攻勢超前比數，最終順利在17比15時連得4分，收下第1局。

第2局王齊麟、邱相榤先以8比11落後進入技術暫停，後續又因主動失誤過多，在比賽末段以14比18落後，最終讓出第2局，雙方戰成平手。

決勝第3局，王齊麟、邱相榤在前段始終保持小幅領先，並以11比9領先進入技術暫停；不過雙方換邊後，台灣組合失誤率變高，且在16比17的時候，被對手連得3分取得賽末點。

雖然台灣組合靠著王齊麟的網前小球以及一次重殺追回2分，無奈最終邱相榤一記在前場的回球掛網，還是無緣收下勝利。

王齊麟告訴中央社記者，「這一個月我們都在台灣治療和恢復傷勢，這場比賽確實有點可惜，只能繼續再加油，希望下週可以找回應有的感覺。」