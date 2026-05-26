全障運／羽球女單完成3連霸　新北市吳于嫣奪金　目標亞帕運再登頒獎台

擔任115年全障運開幕典禮火炬手的新北市選手吳于嫣，今天在羽球金牌賽中以21：10、21：8力克亞帕運女雙銀牌搭檔蔡奕琳摘金，順利完成三連霸。因10月即將再度挑戰亞帕運，上屆拿下女單銅牌，女雙銀牌的吳于嫣也發下豪語：再度站上頒獎台！

吳于嫣這次參賽壓力來自於畢竟是地主新北市選手，又在開幕典禮擔綱重任，更重要是羽球賽很巧又辦在新北高中，讓她壓力很大。吳于嫣說：「我週一到週六都是在新北高中練球，也已經在這裡練了4年。」但她把壓力轉換成助力，昨天先以直落二打敗黃敏育，今再以21：10、21：8戰勝曾在上屆亞帕運女雙搭檔奪下銀牌的搭檔蔡奕琳，完美拿下金牌。

吳于嫣表示：「即使在第2局大幅領先，但只要開始連續丟分就很容易崩盤，在沒拿到最後1分前，我都很緊張。」但也因為對場地較熟悉，能明確知道場地的順、逆風，上場就能很快適應，成為她的真主場優勢，也如願為新北市奪下金牌。

即將進入國立體大的吳于嫣，接下來6月將到法國、愛爾蘭參賽，再來就回台灣為名古屋亞帕運進行閉關訓練，她坦言，「我是比較需要透過比賽來建立目標的選手，所以長時間沒比賽會比較恐慌，但就盡力去克服問題。」對於10月即將再度挑戰亞帕運，吳于嫣說目標就是：「我要再度站上頒獎台！」

新北市吳于嫣今天順利奪下金牌完成3連霸。記者黃子騰／翻攝