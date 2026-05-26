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全障運／105人次破全國紀錄賽事閉幕 新北市交棒雲林縣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在運動部參事呂忠仁（中）見證下，由新北市副市長劉和然（左）將會旗交給下屆承辦的雲林縣副縣長謝淑亞（右）。圖／運動部提供
在運動部參事呂忠仁（中）見證下，由新北市副市長劉和然（左）將會旗交給下屆承辦的雲林縣副縣長謝淑亞（右）。圖／運動部提供

115年全國身心障礙國民運動會今天下午於新北市政府6樓大禮堂舉行閉幕典禮，本次賽事總計91項105人次打破全國紀錄、122項153人次刷新大會紀錄，展現我國推動身心障礙競技運動成果。在運動部參事呂忠仁及現場貴賓共同見證下，新北市副市長劉和然正式將大會會旗交接予下屆承辦的雲林縣副縣長謝淑亞

呂忠仁表示，全國身心障礙國民運動會不僅是我國身心障礙運動最高層級綜合性賽會，更是備戰2026年愛知名古屋亞洲帕拉運動會的重要平台，期許選手們透過賽會累積實戰經驗、調整競技狀態，在國際舞台上發揮最佳表現。此外，特別感謝侯友宜市長所率領的新北市政府團隊，全力投入運動部成立後首屆全國身心障礙國民運動會之籌辦工作，並提供完善賽會服務與行政支援，與運動部攜手打造優質競技環境，讓選手得以安心參賽、全力發揮。

閉幕典禮由樹人高級家事商業職業學校以充滿青春能量與團隊默契的精彩表演揭開序幕，隨後藉由賽事精彩回顧，呈現選手堅毅不拔的意志與永不放棄的精神，且在賽場上寫下無數令人動容的精彩時刻，再次呼應「心連新、一起拚」的賽會精神。會旗交接儀式後，雲林縣政府安排中華民國輪椅體育運動舞蹈協會及飛雲舞蹈藝術中心帶來《輪椅爵士拉丁－綻放》演出，透過充滿熱情與律動的舞姿，展現面對挑戰仍勇敢前行的生命韌性與光彩。演出融合力量、節奏與藝術美感，傳遞自信、活力與勇於突破的精神，為閉幕典禮增添精彩亮點。

運動部表示，未來將持續推動身心障礙競技運動發展，優化選手培育機制、完善運動分級制度、整合訓練資源、強化教練及專業人力支持，並健全國際參賽銜接機制，逐步建構更完整之適應運動發展體系，協助選手穩健邁向國際舞台。同時，亦將持續攜手地方政府推廣運動平權與社會共融理念，打造友善、多元且無障礙之運動環境，讓更多身心障礙者得以平等參與運動、享受運動，進一步以運動凝聚社會正向力量，共同實現「以運動壯大台灣」之政策願景。

劉和然 謝淑亞 運動部

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