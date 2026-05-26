新加坡羽賽／周天成出師不利 和李佳豪寶島內戰破局

總獎金100萬美金的新加坡羽球公開賽今天點燃戰火，列男單第6種子的我國「一哥」周天成出師不利，面對年紀小一輪的奈良岡功大以19：21、16：21吞敗，首輪止步；同時間上陣的另名男單好手李佳豪瓦解馬來西亞對手梁峻豪一個賽末點，上演3局逆轉勝，成最先晉級男單第二輪的台將。

新加坡公開賽屬於BWF超級750大賽，男單32籤共有5名台將，同處籤表上半部的小天和李佳豪各拿1勝就能第二輪會師，可惜世界排名第6的小天，今天碰最高排名曾到世界第2的奈良岡功大，首局18：17領先下遭對手連趕3分逆轉，第二局又一路落後，對戰5連勝後吞下2連敗。

世界排名32的李佳豪碰世界排名26的梁峻豪，首局18：21失守，第二局四度6分領先也沒把握，19：17領先時還被對手連拿3分先取得「賽末點」，不過李佳豪瓦解危機後再連下兩球，以22：20扳平局數，決勝局更在10：5時打出一波9：0攻勢奠定勝基，最終以21：8拿下第二輪門票。

率先登場的寶島女雙許雅晴／宋祐媗今天碰日本廣上瑠依／保原彩夏，首局瓦解對手一個局點，以24：22、21：16晉級，和張淨惠／楊景惇分闖16強；女單「寶島內戰」由邱品蒨以21：15、21：13拍下黃宥薰，混雙楊博軒／胡綾芳也以21：18、22：20拍下印度組合，前進第二輪。