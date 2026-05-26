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拔河／台中拔河隊世錦賽奪6金 盧秀燕：未來資源只多不少

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中隊在世界室內拔河錦標賽勇奪6金佳績，市長盧秀燕慰勞表揚選手，期勉再創佳績。圖／市府新聞局提供
台中隊在世界室內拔河錦標賽勇奪6金佳績，市長盧秀燕慰勞表揚選手，期勉再創佳績。圖／市府新聞局提供

台中市拔河選手於「2026台北世界室內拔河錦標賽」勇奪6面金牌，展現頂尖競技實力，為台中及台灣爭光。市長盧秀燕今接見並表揚選手，致贈營養品慰勞辛勞，肯定團隊長期付出，並勉勵持續挑戰自我、再創高峰。

盧秀燕表示，拔河運動充分體現「團結力量大」的精神，不僅結合力量與美感，更強調團隊默契與堅毅意志，是極具價值的運動典範。她指出，市府與民意代表及企業界長期支持拔河運動，正是被選手展現的團隊精神與奮鬥態度所感動，未來相關資源投入「只會增加、不會減少」。

盧秀燕說明，全民運動會為國內重要綜合型賽事，每兩年舉辦一次。在高強度競爭環境下，台中拔河隊於113年賽事一舉奪得五金一銀，並於市府發放的逾8千萬元獎金中，獲得1673萬元肯定。她強調，「維持巔峰比創造高峰更難」，台中隊長期處於領先地位，每次出賽皆以多面金牌為目標，所承受的壓力與挑戰遠高於一般項目。

市議員林碧秀表示，台中選手在國際賽事奪得6金殊為不易，多數選手在工作之餘仍持續投入高強度訓練，顯示基層培育成果深厚。未來將持續與市府合作，爭取更多資源，強化訓練與後勤支持，讓選手無後顧之憂。

運動局長游志祥指出，本次賽事台中選手代表國家出征，在男子680公斤、640公斤、600公斤級及男女混合580公斤等項目奪冠，共計拿下6面金牌。市府近年持續優化訓練環境，包含於太原拔河場設置4米高室外拔河訓練機，提升選手負荷訓練強度，未來也將持續完善場地與設備。

中華男子拔河代表隊總教練陳建文表示，優異成績來自長期紮實訓練與團隊合作，也感謝市府及各界支持，讓選手得以專心備戰，持續提升實力、邁向更高目標。

台中隊在世界室內拔河錦標賽勇奪6金佳績，市長盧秀燕慰勞表揚選手，期勉再創佳績。圖／市府新聞局提供
台中隊在世界室內拔河錦標賽勇奪6金佳績，市長盧秀燕慰勞表揚選手，期勉再創佳績。圖／市府新聞局提供

盧秀燕 台中 台中市 籃球

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