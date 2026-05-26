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全障運／不敵輪網一哥摘銀 新北市唐兆漢不氣餒繼續尋找亞帕運突破

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北市唐兆漢今年有望再度披上亞帕運國手戰袍。圖／全障運提供
新北市唐兆漢今年有望再度披上亞帕運國手戰袍。圖／全障運提供

115年全國身心障礙國民運動會網球賽場迎來頂尖對決，新北市唐兆漢在男子肢障個人賽金牌戰中，迎戰代表新竹市出賽稱霸臺灣輪椅網球界多年的「一哥」戴加揚，儘管唐兆漢在速度與擊球品質上展現進步，但最終仍不敵老將的沉穩經驗，收下銀牌。不過這場高強度的對決，將成為唐兆漢今年再度站上亞帕運舞台的關鍵養分。

「今天跟加揚哥對打的狀況其實不差，速度和擊球都有提升，但幾次該攻擊的瞬間沒有掌握好，加上連日征戰有點沒力，球打到框就噴了。」現年38歲的唐兆漢，26歲時在台大醫院復健時偶然結識前輩，才一腳踏入充滿挑戰性的網球世界。回首上一屆首度拚進亞帕運，他坦言當時資歷尚淺，「能看到的東西真的不多。」

改變的契機發生在亞帕運結束後與教練周修愷的合作，周修愷透露，唐兆漢過去的動作與觀念較為傳統，這幾年特別針對現代網球的趨勢，將他的基本功與跑位概念砍掉重練。今天雖屈居亞軍，但周修愷肯定地說：「大家都看到他的跑動和球質都比以前更好了。」

然而，面對國內頂尖的戴加揚，也映照出唐兆漢最大的坎「心理素質」，周修愷指出，唐兆漢在面對高強度對手時容易緊張，決賽中因急躁而過早做出防守動作，反被對手輕易判讀，這也是未來四到五個月必須克服的課題。

唐兆漢今年極有機會透過外卡前進名古屋亞帕運，雖然深知日、韓、中等國的輪網運動早已走向高度職業化，國家資源投入雄厚，奪牌之路並不容易，但唐兆漢仍展現極高鬥志，「我想拚拚看，看自己能跟國際職業球員拉鋸到什麼程度。」

為了備戰亞帕運，周修愷已計畫7月帶唐兆漢遠征澳洲布里斯本參賽，期許透過國際賽事的洗禮，能讓唐兆漢在場上更加沉穩，在未來的國際舞台上，為臺灣輪網界寫下實質的成績突破。

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