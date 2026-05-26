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田徑／亞洲U20錦標賽中華代表隊集訓圓滿 誓師出發香港

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲U20田徑錦標賽中華代表隊啟程香港。圖／邱為榮提供
亞洲U20田徑錦標賽中華代表隊啟程香港。圖／邱為榮提供

​2026年亞洲U20田徑錦標賽即將於28日在香港啟德田徑運動場盛大開賽，中華田徑代表隊日前已圓滿結束在台北市立大同高中的高強度閉門集訓，全隊帶著飽滿的士氣與巔峰狀態，正式誓師出發前往香港。

本屆賽事由中華民國田協副理事長吳清標擔任領隊，總教練邱為榮親自領軍11位教練團、32位青年好手，誓言帶領台灣新生代好手在亞洲最高殿堂斬獲佳績。

邱為榮表示，今年中華隊整體近況極佳，尤其兩位在2026年初接連改寫歷史的「破紀錄雙星」簡子傑、羅聖欽更為全隊注入強心針。其中中長跑新星簡子傑在3月日本賽事中，接連刷新1500公尺、3000公尺全國青年紀錄，狀況熱到發燙；競走小將羅聖欽則在東京元旦競走賽中，以1小時22分59秒一舉打破20公里競走全國紀錄，兩人將劍指香港領獎台。

邱為榮指出，​除了中長跑與競走的破紀錄戰力，本屆中華隊的觀賽重點選手同樣星光熠熠，包含​女子全能七項、跳高由全能名將林沛萱坐鎮，跨項目的穩定度與爆發力是力爭獎牌的關鍵。​女子400公尺新生代雙姝柳辰諭與陳羿岑攜手出擊，展現台灣短距離項目的世代交替。​女子標槍戴佑芩與洪喻琨雙雙披掛上陣，力求在強敵環伺下擲出個人最佳成績。​男子110公尺跨欄欄架好手陳逸軒將迎戰亞洲各路強權，挑戰突破極限。

亞洲U20田徑錦標賽中華代表隊日前在大同高中結束集訓啟程香港。圖／邱為榮提供
亞洲U20田徑錦標賽中華代表隊日前在大同高中結束集訓啟程香港。圖／邱為榮提供

田徑 香港 中華隊

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