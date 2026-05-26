全障運／走過聽奧低潮與肩傷心魔 林家文在澳網看見微光

聽奧網球好手林家文，去年受到肩傷影響中斷連兩屆在聽奧奪牌紀錄，不過在離開傷心地東京後重整旗鼓，今年1月在澳網聽障邀請賽拿下女雙冠軍與女單季軍，今天全障運奪下聽障女子個人賽金牌後，直言在澳網的好表現，確實讓她重拾自信。

林家文去年5月遭逢嚴重的肩膀傷勢，不僅打亂訓練節奏，更讓連續4屆站上聽奧舞台的她遭遇挫敗，中斷個人連續奪牌紀錄，甚至還因為擔心肩膀傷勢加重或是復發，面臨發球不敢全力揮擊的心魔。

林家文透露，為了避免帶來二度傷害並再度進入漫長復健，選擇與傷痛和平共存，但這也意味著每次揮拍都伴隨著未知的風險。她坦言，那段時間只要站在發球線上，就會因為恐懼感對發球產生抗拒，「那時候在聽奧打輸了，心態真的很低落，甚至懷疑自己。」

在聽奧鎩羽而歸後，距離澳網聽障邀請賽只剩不到兩個月，在幾乎沒有時間沮喪的壓力下，林家文展現名將的韌性，強迫自己快速抽離悲傷，將專注力重新拉回球場，試著在保護肩膀與維持球威之間找到新平衡，在這份在逆境中的堅持，終於在墨爾本公園收穫果實，更重要是找回久違笑容與擊球自信。

今天於115年全障運奪下聽障組女單金牌後，林家文表示，「我很開心自己在澳網的狀態有拉回來，那不僅是一場比賽，更是對自己的一種肯定。」林家文感性地表示，澳網的及時雨，將她從聽奧後的陰霾中拉了出來，未來她也將繼續在國際賽場上力拚榮耀，並帶著最佳狀態重回聽奧舞台。