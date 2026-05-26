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綜合格鬥亞錦賽尤凱文勇奪金牌 林郁芬掌骨骨折仍力爭亞運積分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊精英陣容參賽。圖／中華民國綜合格鬥協會提供
中華隊精英陣容參賽。圖／中華民國綜合格鬥協會提供

「第四屆 AMMA 亞洲綜合格鬥錦標賽」近日在烏茲別克舉行，在經歷3日超過百場激烈的拼戰後於24日落幕，中華隊尤凱文在男子傳統120公斤級力挫中國大陸選手摘下金牌；力爭亞運資格的林郁芬也在掌骨骨折下，展現過人的強悍意志力咬牙硬撐過首輪，奮戰精神令人動容。

由於第四屆 AMMA 亞洲綜合格鬥錦標賽同時也是今年名古屋亞運及利雅德亞洲室內暨武藝運動會的重要資格戰，來自亞洲各國與地區的頂尖國家隊齊聚競爭，使得今年賽事的強度空前激烈。

本次代表隊重點選手，男子傳統 120 公斤級尤凱文，在亞室內運積分組別一路過關斬將，最終勇奪金牌佳績。其中四強戰面對中國強敵，展現絕佳的格鬥技術與奮戰精神，成功拿下關鍵一勝，也正式確立取得亞洲室內暨武藝運動會的入圍名單。

另一方面，肩負亞運資格積分重任的格鬥女后林郁芬，首輪即遭遇實力強勁的印尼選手，比賽過程中意外發生掌骨骨折，但她仍堅持拼完全場並取得勝利，成功為她自己拿下關鍵的亞運積分，發揮她強悍意志力。目前林郁芬已提前返台接受治療，並將積極投入後續復健，也期待各方資源的注挹注，支持中華隊在亞運會格鬥項目的奪牌目標。

本次中華隊，面對亞洲列強展現高度競爭力，陣中多位選手在挺進八強後止步，但其中不乏多場激戰一路鏖戰至延長賽，僅以些微差距落敗給最終奪下冠亞軍的對手，雖整體團隊雖只拿下一金的成績， 但整體戰力發揮已明顯超越過往。

賽後中華隊教練林駿楓表示，「雖然一面金牌無法滿足團隊強烈的求勝心，但選手們都一一展現出特訓成果，臨場反應與沉穩的展現技術，已是一大突破。這次亞洲賽的經驗，也讓我們能更精準檢視各自的技術盲點，回台後會把這些內容融入常態訓練，必在年底兩大運動會上奪得獎牌佳績。」

亞運 金牌 中華隊

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