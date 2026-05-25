「熟悉的感覺最對味」 楊伊宸攜手老搭檔胡光秋重奪輪椅羽球女雙金牌

巴黎帕運好手、代表台北市的楊伊宸，今天在全障運輪椅羽球項目中先拿下女單金牌，再攜手老搭檔胡光秋討回失去一屆的女雙金牌。楊伊宸說能再和光秋合作真的很棒，默契一直都在，重新回到賽場也不需要太多討論。「熟悉的感覺最對味。」

楊伊宸和胡光秋2022年杭州亞帕運時，就攜手合作輪椅羽球女雙，可惜當時未晉級。但2人持續合拍也取得2024年巴黎帕運的參賽權，如願站上最高殿堂。但中間的113年全障運，2人因選拔規定被迫拆夥，楊伊宸雖獲得女單金牌，但女雙只拿下銀牌；本屆全障運楊伊宸再度和胡光秋合作，循環賽全勝摘金。

楊伊宸開心笑說：「個人能連霸當然很開心，這攸關獎金耶！」楊伊宸透露，依照目前的世界排名，她和胡光秋應可獲得今年名古屋亞帕運的參賽權，「上屆亞帕運沒有打好，今年如果入選的話，當然會希望好好表現，畢竟每一次大賽都不容易也不簡單。」

楊伊宸在2009年因意外受傷，選擇終身以輪椅代步，當年才1歲的女兒，如今成了她最大支柱。「女兒從小到大陪著我練球、到球場，其實都知道羽球早已是媽媽人生的一部分，這些年來出國比賽她從不特別說什麼，就是默默的支持我，偶而到球場看我練球、幫我撿球。」

楊伊宸透露，自己現在正在屏東大學念碩班，一週7天幾乎都在練球，另外還有2天多練重量訓練，另外還得調整推輪椅的技巧以及擊球點的掌握，就是希望能持續進步。

楊伊宸伸長手臂奮力的救球。記者黃子騰／翻攝