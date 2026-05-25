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「不是有得名才繼續來比賽」 視障泳將林立翔3天4破記錄

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
台北市視障泳將林立翔23日及今天分別雙破大會與全國記錄。記者黃子騰／翻攝
台北市視障泳將林立翔23日及今天分別雙破大會與全國記錄。記者黃子騰／翻攝

台北市視障泳將林立翔今天在全障運男子組50公尺自由式S11級計時決賽中，游出30秒58奪金牌並刷新大會與全國紀錄。值得一提的是林立翔前天已在100公尺自由式S11級計時決賽游出1分08秒85，打破大會與全國紀錄，今天又再度游出雙破的好成績。

目前就讀國立臺灣師範大學特殊教育學系碩士班一年級的林立翔，不只把游泳當成競技運動，也希望未來能將自己的經驗分享給更多身心障礙者。他坦言游泳對視障者來說並不容易，「不是每天練習，成績就一定會進步。」但他認為，每一次訓練與比賽，都是重新認識自己身體的過程，也知道自己適合什麼、不適合什麼。

談到這次的突破，林立翔說他第一時間感謝教練團的幫助，他指出近年訓練方式逐漸從體能導向轉向技術導向，教練會提醒他在不同項目該如何放鬆、何時衝刺，以及如何維持速度與身體控制，練得更有效率，整體都比之前還要好。

身為S11級視障選手，林立翔在比賽中也需要與「點頭員」密切合作。點頭員是在選手接近牆壁時，以長桿輕點頭部提醒距離的重要輔助角色。他表示其實沒有點頭員反而更可怕，「因為可能直接撞牆，所以我還常跟點頭員說可以敲大力一點。」

不過他也指出，除了點頭員協助，選手本身也必須常常練習轉身與出牆控制。游泳並不只是一個體力的運動，而是需要結合許多方面的幫助。這不是靠一個人有意志力就能做到的事，而是很多人一起，才有今天的成績。

林立翔說自己一路走來最感謝家人與教練的支持。由於游泳需要固定泳池與長時間訓練，家人長期陪伴接送，教練也會依照他的課業與身體狀態調整訓練方式，讓他能夠一步一步堅持到現在。「不是自己有得名才繼續來比賽，而是因為這個運動，讓自己變得更健康、心情更好，做事情的效率跟態度也都提升。」林立翔強調，希望透過經驗分享，鼓勵更多身心障礙者願意接觸運動，一起往更健康的方向前進。

林立翔開心的拿著金牌。記者黃子騰／翻攝
林立翔開心的拿著金牌。記者黃子騰／翻攝

點頭員是在選手接近牆壁時，以長桿輕點頭部提醒距離的重要輔助角色。記者黃子騰／翻攝
點頭員是在選手接近牆壁時，以長桿輕點頭部提醒距離的重要輔助角色。記者黃子騰／翻攝

金牌 籃球

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