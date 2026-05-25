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全障運桌球女雙 帕運國手田曉雯攜手搭檔3連霸
田曉雯自從踏上桌球路就結識大她10歲的伊斯坦大莎霏，2人也很快展現合拍默契，今年再度攜手參加115年全國身心障礙國民運動會桌球WD20級賽事，順利摘金完成3連霸。
伊斯坦大莎霏接受媒體訪問時表示，實力更強的田曉雯是很可靠的隊友，不只是回擊對手的球，還會想到怎麼布局讓隊友也能接得比較順。
田曉雯則認為，2人的好默契來自互相信任，透過不斷溝通來應對比賽狀況，「我是主力，就是不能有失誤，有時失誤比較多，她都會鼓勵我，穩定我的心情。」伊斯坦大莎霏也笑說：「她小時候比較心浮氣躁，就要安撫她的情緒。」
儘管是連霸組合，田曉雯與伊斯坦大莎霏依舊穩紮穩打，表現有如倒吃甘蔗，除了首戰經5局驚險擊敗台北市楊慧娥與張美玉後，表現逐漸穩定，最終以全勝戰績再度奪金。
田曉雯是帕運與亞帕運國手，連續2屆帕運拿下單打銅牌，在上屆巴黎帕運與林姿妤搭檔奪下雙打銀牌，面對今年10月名古屋亞帕運，她期許自己能不斷突破，「單打與雙打都沒有拿過金牌，當然希望能突破，會在亞帕運前調整到最佳狀態。」
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