全障運特奧滾球首度移師室內 選手家長讚「完全是國際賽規格」

在新北市舉行的115年全國身心障礙國民運動會特奧滾球競賽，首度從室外草地全面移師至室內場館舉行。這項轉變也幫助台灣特奧滾球運動與國際賽事接軌，且為參賽選手打造更安全、公平且舒適的競技舞台，獲得教練、選手與家長一致好評。

中華台北特奧會理事趙一檜表示，「協會大概在兩年前開始推廣室內場地賽事，這一屆全障運在新北市，考量五月天氣炎熱又有可能遭逢梅雨季節，過去就曾遇過下大雨讓選手沒辦法發揮實力，所以希望這次可以跟國際接軌，真的很感謝新北市政府最後安排板橋體育館給我們運動員使用。」

趙一檜說，場勘後決定在板橋體育館，運用人工草皮鋪設八個滾球賽道，從場地整備到組裝搭建花了超過6小時。「完成後完全是國際賽規格，選手、觀眾、家長、工作人員、裁判都讚嘆這賽事環境」、「因為人工草皮平坦，不像室外可能場地傾斜，有些實力加上運氣，在這比賽就是純實力挑戰，也跟國際賽氛圍相似。」

中華台北特奧會運動員委員會召集人陳淑敏表示，非常感激新北市府跟體育局的安排，「因為我們運動員真的很特別，他們是智能障礙為主，如果像這幾天的太陽一曬，可能比較容易產生情緒問題，這樣的環境，讓孩子更好更完善去參與比賽，可以開心參與這項運動。」

陳淑敏認為特奧滾球每個人都享有運動權利、站上舞台的權利、都有機會爭取勝利、收到掌聲和榮譽，透過這項運動獲得友誼，「所以真的很謝謝這次全障運，不論是新北市政府還是運動部，甚至台灣整個體育界，給我們特奧運動員這麼大的舞臺，給我們特奧選手這麼棒的機會。」

新北市特奧滾球隊教練楊一容則說，很感動見到場地優化，由於孩子們在學校習慣戶外練習，有時可能會造成球路改變，但人工草皮的球路會比較一致，這部分就是教練要在場邊提醒拿捏力道跟瞄準。

楊一容指出這屆全障運，新北市籌備處跟體育局「給我們滿大的協助，讓大家都可以放心比賽，而且從孩子到體育局領衣服，他們非常開心參加這樣正式的活動跟比賽，還有每個場地跟競賽，校園周邊都有文宣設計，這也讓孩子感觸很深，家長也很感動，願意投入，這部分真的很棒。」

板橋體育館鋪設八面人工草皮賽道，打造國際級特奧滾球場地。記者黃子騰／翻攝

特奧滾球裁判丈量球距確認成績。記者黃子騰／翻攝