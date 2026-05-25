全障運／鉛球、鐵餅均破全國紀錄摘金 田徑、射擊雙棲好手黃楷倫累積已奪16金

115年全國身心障礙國民運動會再破全國紀錄。新北市田徑、射擊雙棲好手黃楷倫今天在肢體障礙男子輪椅組鉛球F53級決賽，只丟一次就以5公尺96締造全國紀錄摘下金牌，續朝爭取帕運金牌的夢想邁進。黃楷倫表示，「我相信未來還是有機會突破！」

出身自柔道世家的黃楷倫，曾在柔道擂台上成為全國冠軍，但2016年19歲時參加世大運選拔賽因頸椎重創，導致下半身癱瘓。由於無法繼續參與柔道，黃楷倫先轉練射擊，再聽從復健醫生的建議投入田徑，成為雙棲運動員，同時也在三峽開咖啡店。平時在射擊、田徑兩項運動中不斷精進，用「哭一天，不如笑一天」的樂觀態度面對第二人生。

黃楷倫今天參加肢體障礙男子輪椅組鉛球F53級決賽，在首次試擲就破全國紀錄，自評發揮80分，主要還是豔陽高照氣溫太高，決定見好就收。黃楷倫說，在田徑訓練有找到合適場地，他就能心無旁騖強化技術。「我相信未來還是有機會突破！」

黃楷倫本屆田徑場上大放異彩，鐵餅、標槍、鉛球全數拿下金牌，鐵餅、鉛球更締造全國紀錄，另外他在射擊和李定家、林威佑拿下肢體障礙男子組10公尺空氣手槍團體賽金牌，個人賽則拿下第5名，迄今已累積16面金牌，不過黃楷倫沒有因此自滿，他的終極目標就是在帕運舞臺摘下金牌。