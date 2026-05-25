宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場 產官學攜手推動全民運動國際化

由台中匹克王球館林暄錫總經理團隊與宜蘭縣匹克網球運動協會共同舉辦的「匹克球交流活動」，將於今（25）日下午在匹克王 PICKLE KING 球館熱鬧登場，透過跨縣市運動交流，以球會友、凝聚情誼，共同推廣匹克球運動風氣，打造全民健康新生活。

此次活動特別邀請宜蘭縣匹克網球運動協會理監事團隊南下交流，多位企業界及教育界代表共同參與，展現匹克球運動結合體育、觀光、教育與產業的多元能量。現場也將邀請多位企業董事長、警界代表及地方仕紳共同出席，相關名單將陸續補充公布。

台中市政府對於匹克球推展亦高度重視，此次特別由台中市政府運動局副局長謝明儒代表到場致意，展現市府推動全民運動與國際運動接軌的決心。另台中市匹克球協會理事長、台中市議員吳瓊華也親自到場與選手及來賓互動交流，攜手推廣這項兼具趣味、健康與全民參與特色的新興運動。

主辦單位表示，匹克球近年於全球快速成長，已成為國際間最受矚目的新興運動之一，目前國際間也積極推動匹克球納入奧運正式競賽項目，期盼2028年列入示範項目，並朝2032年成為正式奧運項目前進。未來希望透過更多跨城市、跨世代交流活動，讓匹克球更加普及化、全民化與國際化，也期待台灣選手未來能在國際舞台發光發熱，為國爭光。

本次活動出席貴賓雲集，包括宜蘭縣匹克網球運動協會理事長李傳鐘、隊長陳德陞、匹克王董事林東毅、匹克王董事林志憲、匹克王總經理林暄錫、總教練鄭崇熙、NAPA 美國專業匹克球拍行銷總監黃彥華、Melody美加生活顧問公司何少緯董事長和歐風家居賴育陞總經理，以及台中在地協辦球隊代表，包括台中匹勝克匹克球隊隊長廖仲景、台中太平匹克球隊隊長王循、台中哇尬粒匹克球隊隊長劉琮勛等人共同參與交流。

此外，特別感謝全省連鎖企業，非常機車的楊長庚總經理與夫人的大力促成此次的交流，展現企業界對全民運動推廣的重視；臺中市北屯區市議員候選人吳宗學亦到場共襄盛舉，肯定匹克球對於全民健康、世代交流及城市運動發展的重要意義，並期待透過更多民間與政府攜手合作，持續打造台中成為運動友善城市。

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場。 主辦單位提供

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場。 主辦單位提供

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場。 主辦單位提供

宜蘭、台中城市匹克球交流熱絡登場。 主辦單位提供