台北、南投體育會跨域簽署MOU 開啟地方體育合作新指標

為深化跨縣市運動交流、整合體育資源並強化人才培育量能，台北市體育總會與南投縣體育會昨天晚間在台北市正式簽署「體育專業合作交流MOU（合作備忘錄）」，由台北市體育總會會長葉林傳與南投縣體育會副理事長張家興代表完成簽署，象徵雙方正式建立長期且制度化的體育合作平台，攜手開啟台灣地方體育跨域整合的新篇章。

此次簽署不僅具有高度象徵意義，更創下雙重歷史紀錄——為南投縣體育會成立以來首次正式對外簽署跨縣市合作MOU，同時也是台北市體育總會首次與縣轄市體育組織建立正式合作機制，展現地方體育從「單點發展」正式邁向「區域聯盟」的重要轉型。

本次簽署儀式獲得中央與地方高度重視，由台北市政府體育局長游竹萍、南投縣教育處運動發展科長廖宜政及南投縣政顧問戴國華擔任重要見證人，共同見證兩地體育合作的重要歷史時刻；立法委員游顥、王鴻薇及馬文君國會辦公室亦親臨現場表達祝賀與關心，肯定此次跨城市體育合作對於地方運動發展、區域資源整合及全民運動推廣的重要價值。

此次MOU簽署更突破地域限制，以「影片同步連線」方式串聯台北市與南投縣，透過科技即時同步與跨區域交流模式，共同完成合作備忘錄的重要見證，不僅象徵雙方合作零距離，更展現新世代體育治理「智慧連結、跨域整合、即時共享」的新模式，使此次簽署更具創新意義與時代代表性。

作為全國運動發展核心城市，台北市擁有完整且國際級的運動場館資源，包括台北小巨蛋與台北大巨蛋等世界級場館，不僅長期舉辦大型國際體育賽事與世界級展演活動，更成為台灣職業運動、國際交流及全民運動推廣的重要基地。

其中，台北大巨蛋啟用後迅速成為亞洲體育與娛樂新地標，象徵台北正式邁向國際級運動城市；而台北小巨蛋則長期肩負國際競技、藝文展演與全民活動的重要任務，持續累積台北市的城市品牌與國際能見度；南投縣則以得天獨厚的自然環境與專業訓練場域聞名，近年積極打造全台重要移地訓練基地，包括日月潭國家風景區環湖自行車路線、埔里與魚池地區耐力訓練環境，以及多處適合田徑、路跑、自行車與水域運動的專業場域，長期吸引國內外運動隊伍前往訓練。

南投縣近年亦積極推動運動觀光、原鄉特色運動及基層體育扎根，逐步建立兼具地方特色與國際視野的運動品牌，並於全國性競賽中培育多位優秀運動人才，展現地方體育蓬勃發展能量。

未來雙方將以此次MOU為基礎，全面推動多元合作方向，包括共同辦理大型體育賽事與全民運動活動、建立選手和教練及裁判交流培訓機制、推動青少年與基層運動人才培育、深化移地訓練與運動科學合作、結合運動觀光與城市品牌行銷，以及建立跨縣市體育治理與民間合作平台。

台北市體育總會會長葉林傳表示，體育不只是競技，更是城市治理、健康促進與地方交流的重要力量，希望透過此次合作，結合台北市國際級場館資源與大型活動執行經驗，以及南投縣優質自然訓練環境與基層體育能量，共同打造臺灣地方體育合作的新典範。

南投縣體育會副理事長張家興則表示，此次MOU簽署對南投縣而言具有重要歷史意義，未來期待透過與台北市深化交流合作，提升地方運動發展量能，提供更多青年選手與基層運動團隊更完整的發展平台與資源。