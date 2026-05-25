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高球／曾雅妮台巡賽獲第2名佳績 備戰美國公開賽利多

中央社／ 記者黎建忠台北25日電
曾雅妮在TLPGA大聯大女子公開賽獲得亞軍。 TLPGA提供
曾雅妮在TLPGA大聯大女子公開賽獲得亞軍。 TLPGA提供

台灣「微笑球后」曾雅妮在剛結束的TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽以第2名作收，接著將赴美備戰美國公開賽；曾雅妮表示，回到台灣參賽獲益良多，幫助非常大。

曾雅妮在昨天結束的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高球賽，雖然最終以第2名作收，但她4天都打得很有競爭力，前3回合結束還單獨領先，4回合打完，共計抓14次博蒂、3次獵鷹。

曾雅妮告訴中央社記者，回到台灣參賽總是很開心，這場比賽最後2天都在領先群，「也讓我感受到不一樣的爭冠刺激感，相信對我接下來回到美國備戰會非常有幫助。」

曾雅妮提到，美國女子高爾夫公開賽始終是最特別也最難打的1場比賽，很開心今年還可以取得參賽權，一定會在比賽開打前，把狀態調整到最好。

現年37歲的曾雅妮，生涯拿過15場美國女子職業高爾夫協會（LPGA）賽事冠軍，包括5場大賽金盃；在當年僅有4大賽時期，美國公開賽是曾雅妮唯一未能捧起冠軍盃的大賽。

曾雅妮今年是以「賽事特別豁免」的資格取得參賽權，因此也無須打地區資格賽，而她在生涯最佳的美國公開賽成績，是2010年的並列第10名。

除了曾雅妮之外，今年台灣還有旅日好手吳佳晏、旅美球員錢珮芸、業餘小將林潔恩等人，都是通過地區資格賽而獲得6月4日開打、總獎金1200萬美元（約新台幣3.7億元）的美國公開賽門票。

現年22歲的吳佳晏，生涯已拿下2場日巡賽冠軍，這是她首度參加美國公開賽；錢珮芸則是繼2019年後再度獲得參賽權，前4次出賽有3次沒能晉級；至於年僅15歲的林潔恩，是目前本屆賽事最年輕的參賽者。

曾雅妮 美國公開賽 美國

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