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跆拳道／王婕菱領軍女團亞錦賽奪冠 獲滿額亞運門票

中央社／ 台北24日電
台灣代表隊在於蒙古舉行的2026亞洲跆拳道錦標賽繳出亮眼表現，尤其女子隊靠著王婕菱、張芮恩先後摘金下，24日勇奪團體冠軍，並確定拿下滿額名古屋亞運門票。（教練蘇泰源提供）中央社記者陳容琛傳真 115年5月24日 中央通訊社
台灣代表隊在於蒙古舉行的2026亞洲跆拳道錦標賽繳出亮眼表現，尤其女子隊靠著王婕菱、張芮恩先後摘金下，24日勇奪團體冠軍，並確定拿下滿額名古屋亞運門票。（教練蘇泰源提供）中央社記者陳容琛傳真 115年5月24日 中央通訊社

在蒙古舉行的亞洲跆拳道錦標賽，中華女子代表隊靠著王婕菱、張芮恩摘金領軍，勇奪團體冠軍，並拿到滿額的名古屋亞運門票，其中王婕菱榮膺最佳女子運動員。

中華跆拳道女子代表隊這次在亞錦賽繳出亮眼表現，首日在17歲新星王婕菱勇奪46公斤級金牌領軍下，順利開出紅盤，接著19歲的劉侑芸斬獲49公斤級銀牌，進入賽事最終日，杭州亞運銀牌得主林唯均進帳57公斤級銅牌，而張芮恩再獲得62公斤級金牌，為本屆亞錦賽劃下完美句點。

中華跆拳道對打總教練蘇泰源接受中央社採訪時表示，壓軸上陣的張芮恩、林唯均皆踢出不錯內容，尤其是張芮恩面對世錦賽金牌等級的中國名將駱宗詩，能夠頂住壓力近乎完美執行教練團制定策略，表現相當出色。

中華跆拳道女子代表隊累積2金、1銀、1銅成績，技壓群雌獲得團體冠軍，同時確定獲得滿額名古屋亞運的參賽資格，其中潛力備受期待的「跆拳道甜心」王婕菱榮膺最佳女子運動員，而蘇泰源則得到最佳女子教練頭銜。

蘇泰源形容，感覺就像做夢一樣，畢竟跆拳道過去是中華代表團的「獎牌庫」，不過近年陷入低潮，自己也是思考快半年，才終於決定在去年扛起總教練重任，並從紀律開始要求選手，逐步調整狀況。

剛接下總教練職務，蘇泰源難忘，率隊征戰公開賽等級的國際賽，沒想到發現實力與國際間有段落差，讓他心想「怎麼這麼困難」，如今亞錦賽繳出好表現，他特別感謝鼎力相助的教練團，「我們每天都開會，加上我給的壓力比較大，他們被我操得很慘，真的很辛苦。」

蘇泰源認為，雖然這次亞錦賽表現出乎預期，不過只能開心一天，回到中華又是新的開始，持續修正細節，並預計於29日在國訓中心舉行亞運國手決選，全力備戰9月登場的名古屋亞運，目前女子隊獲得滿額門票，而男子隊則須待大會公布，但最少有2至3個量級。

王婕菱 跆拳道 亞運

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