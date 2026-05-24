高球／TLPGA大聯大女子公開賽 蔡佩穎最終回逆轉封后

TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部結束最終回合，旅日好手蔡佩穎抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，並以4天低於標準17桿的271桿，後來居上逆轉摘下后冠。

總獎金新台幣1500萬的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高爾夫公開賽，是台巡賽裡數一數二的高額獎金賽事，包括「微笑球后」曾雅妮、日巡好手蔡佩穎、李欣、李旻都參賽。

蔡佩穎在昨天第3回合，靠著全場最低的66桿擠進領先群，僅以1桿之差落後曾雅妮，單獨排在第2。

今天的最終回合，蔡佩穎發揮穩定，前9洞繳出34桿，反觀曾雅妮繳出36桿；轉場後，蔡佩穎再接再厲，抓3博蒂、0失誤繳33桿，而曾雅妮試圖力挽狂瀾，可惜僅繳出34桿，拱手讓出領先位置。

現年35歲的蔡佩穎，主戰場在日本女子巡迴賽，不過每回返台參賽都有好成績；去年拿下日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽冠軍，今年再奪大聯大女子高爾夫公開賽后冠。

蔡佩穎接受媒體訪問時表示，「第17洞是一個很重要的關鍵點，我開球偏到球道左邊，第2桿很難攻，幸好我努力打到果嶺前，最終一切一推救Par，不然如果吞柏忌的話，以雅妮的距離優勢，很可能在最後一洞翻盤。」

單獨獲得第2名的曾雅妮則是提到，今天開打前熱身時就覺得身體怪怪的，「不過我還是很努力調整，隨著比賽進行，到了後9洞狀況終於好轉，可惜攻上果嶺那一桿始終不理想，也少了很多抓博蒂的機會。」