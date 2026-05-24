快訊

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

台北看守所一天2受刑人送醫 1人昨身體不適「今全身抽搐」不治身亡

烏龍！豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／TLPGA大聯大女子公開賽 蔡佩穎最終回逆轉封后

中央社／ 台北24日電
大聯大女子公開賽 ，蔡佩穎最終回逆轉封后。 TLPGA提供
大聯大女子公開賽 ，蔡佩穎最終回逆轉封后。 TLPGA提供

TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，今天在揚昇高爾夫鄉村俱樂部結束最終回合，旅日好手蔡佩穎抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，並以4天低於標準17桿的271桿，後來居上逆轉摘下后冠。

總獎金新台幣1500萬的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高爾夫公開賽，是台巡賽裡數一數二的高額獎金賽事，包括「微笑球后」曾雅妮、日巡好手蔡佩穎、李欣、李旻都參賽。

蔡佩穎在昨天第3回合，靠著全場最低的66桿擠進領先群，僅以1桿之差落後曾雅妮，單獨排在第2。

今天的最終回合，蔡佩穎發揮穩定，前9洞繳出34桿，反觀曾雅妮繳出36桿；轉場後，蔡佩穎再接再厲，抓3博蒂、0失誤繳33桿，而曾雅妮試圖力挽狂瀾，可惜僅繳出34桿，拱手讓出領先位置。

現年35歲的蔡佩穎，主戰場在日本女子巡迴賽，不過每回返台參賽都有好成績；去年拿下日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽冠軍，今年再奪大聯大女子高爾夫公開賽后冠。

蔡佩穎接受媒體訪問時表示，「第17洞是一個很重要的關鍵點，我開球偏到球道左邊，第2桿很難攻，幸好我努力打到果嶺前，最終一切一推救Par，不然如果吞柏忌的話，以雅妮的距離優勢，很可能在最後一洞翻盤。」

單獨獲得第2名的曾雅妮則是提到，今天開打前熱身時就覺得身體怪怪的，「不過我還是很努力調整，隨著比賽進行，到了後9洞狀況終於好轉，可惜攻上果嶺那一桿始終不理想，也少了很多抓博蒂的機會。」

蔡佩穎 大聯大 高爾夫

延伸閱讀

高球／TLPGA大聯大女子公開賽 李欣續領先、曾雅妮緊追

跆拳道／陳亮希亞錦賽奪銅 生涯首面正式錦標賽獎牌

跆拳道／劉侑芸亞錦賽鍍銀 教練：戰術敢用給予肯定

跆拳道／張芮恩亞錦賽奪金泛淚 開心踢出生涯代表作

相關新聞

跆拳道金牌斜槓玩冰石壺 「不倒女王」蘇麗文：我又站起來了！

2006多哈亞運、2007世大運跆拳道金牌得主蘇麗文，過去在跆拳道場上以鬥志和拚勁聞名，更贏得「不倒女王」和「女戰神」的封號，但2009年選手退役後，開啟斜槓人生，最近則玩起冰石壺，成為昨天115年宏道盃全國冰石壺錦標賽的焦點。

跆拳道／張芮恩亞錦賽奪金泛淚 開心踢出生涯代表作

在蒙古舉行的亞洲跆拳道錦標賽，台灣女將張芮恩今天在女子62公斤級金牌戰，與中國名將駱宗詩激戰3回合，最後以2比1驚險奪勝...

TPVL／連勝2場淘汰 台鋼天鷹飛進總冠軍賽

台鋼天鷹昨天先在主場高雄鳳山體育館搶下季後挑戰賽首勝，取得系列賽聽牌優勢，今天移師客場臺北市立大學天母體育館和台北伊斯特上演5局大戰，最終在4名球員因受國家隊徵召缺席下驚險以22：25、25：22、25：20、17：25、15：11搶下勝利，晉級TPVL總冠軍賽，將和桃園雲豹飛將爭最後金盃。

張景森呼籲廢除高中以下體育班 運動部回應：持續和教育部合作

體育班存廢討論多時，行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，「孩子不是獎牌的耗材」，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部回應，將持續與教育部合作，檢視現行體育班制度的整體架構及實務運作問題。

虎尾全民運動館開幕啟用 有完善健身韻律多項運動空間

雲林縣原有虎尾鎮立網球場以1.9億元經4年改建完成「虎尾鎮立全民運動館」，今天開幕啟用，運動館以OT方式委外引進多項完善的健身房和韻律體操教室，適合各年齡層健身，開幕期間將祭出月、季票卡、課程優惠，未來還有公益回饋時段，盼成為健康城市及全民運動的重要據點。

全障運／陳玉連、張芷綾鐵餅同破全國紀錄 續拚亞帕運資格

115年全國身心障礙國民運動會今天在板橋體育場展開田徑首日賽程，肢體障礙女子輪椅組鐵餅F55級決賽上演精彩對決，台北市「競速女王」陳玉連與台中市張芷綾雙雙打破全國紀錄，最終陳玉連靠著最後一擲12公尺98逆轉奪金，也討回上屆全障運唯一丟失的金牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。