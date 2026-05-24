TPVL／連勝2場淘汰 台鋼天鷹飛進總冠軍賽

台鋼天鷹昨天先在主場高雄鳳山體育館搶下季後挑戰賽首勝，取得系列賽聽牌優勢，今天移師客場臺北市立大學天母體育館和台北伊斯特上演5局大戰，最終在4名球員因受國家隊徵召缺席下驚險以22：25、25：22、25：20、17：25、15：11搶下勝利，晉級TPVL總冠軍賽，將和桃園雲豹飛將爭最後金盃。

前兩局台鋼天鷹與台北伊斯特形成拉鋸，首局雖持續透過進攻咬住比分，但在攔網與發球端未能有效發揮，以22：25先讓一局。

第二局天鷹迅速調整節奏，提升進攻效率，並靠著陳建禎、思丹與柯宗甫的火力支援，以25：22扳回一城；第三局台鋼天鷹延續扳平氣勢，進攻端逐漸打開節奏，鄭博升也以靈活的進攻手段帶動團隊火力，幫助球隊壓制臺北伊斯特反撲，以25：20收下第三局，取得局數2比1領先。

第四局天鷹雖持續尋找節奏，但受制於對手攻勢，最終以17：25讓比賽進入第五局。決勝局天鷹在關鍵分展現韌性，成功守住領先優勢，最終以15：11收下第五局，2連勝挺進TPVL總冠軍賽。

系列賽表現突出的主攻手鄭博升表示，因為例行賽都是替補上陣，心情難免緊張，「這個賽季其實上場機會不多，壓力確實蠻大。」他也提到，賽前隊長陳建禎給予鼓勵，提醒他保持平常心，「好在自己有慢慢找到節奏。」

鄭博升認為今天自己的表現僅是「及格」，還有可以更好的地方，也期待總冠軍賽能為球迷帶來更出色的表現。

冠軍賽採五戰三勝制，系列賽將於5月29日、5月30日率先在高雄鳳山體育館展開主場賽事，5月31日以及6月1日轉戰客場中原大學，6月2日則再次回到鳳山體育館進行後續賽事。