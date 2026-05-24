張景森呼籲廢除高中以下體育班 運動部回應：持續和教育部合作

體育班存廢討論多時，行政院前政務委員張景森今天在臉書發文指出，「孩子不是獎牌的耗材」，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班。運動部回應，將持續與教育部合作，檢視現行體育班制度的整體架構及實務運作問題。

監察院教育及文化委員會日前才通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、葉大華所提調查報告，針對體育班制度問題，以及體育班整體督導、訓練時數、教學正常化等議題，運動部和教育部部分權責分工不明確，許多違規議題有待督導改善。

張景森今天也發文指出，體育先進大國中，除共產國家，世界上已經很少有國家利用體育班制度培養運動員，「這種制度只會讓體育班學生的人生押在極低的成功機率上，毀了他們的身體和未來。」他認為若重視體育和國家運動發展，不能繼續用體育班這種「落伍過時」的制度，把未成年學生過早分類、過度訓練來培育優秀選手。

運動部回應，目前運動部已與教育部共同研議體育班制度相關議題，雙方皆認同「先是學生，才是運動員」的理念，運動人才培育應回歸以教育為核心、學生適性發展為重心，兼顧學業、運動參與及生涯探索，避免過早單一化訓練。運動部將持續與教育部合作，蒐集各界意見，檢視現行體育班制度的整體架構及實務運作問題，審慎評估制度調整方向。