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虎尾全民運動館開幕啟用 有完善健身韻律多項運動空間

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

雲林縣原有虎尾鎮立網球場以1.9億元經4年改建完成「虎尾鎮立全民運動館」，今天開幕啟用，運動館以OT方式委外引進多項完善的健身房和韻律體操教室，適合各年齡層健身，開幕期間將祭出月、季票卡、課程優惠，未來還有公益回饋時段，盼成為健康城市及全民運動的重要據點。

虎尾鎮立全民運動館由中央補助1億元，縣府5千萬元，公所自籌4千萬元興建，占地近800坪為3樓建築，設有體適能中心、舞蹈、瑜珈、TRX懸吊式阻抗訓練等教室、更有女性健身區，這是繼斗六國民運動中心，雲林的第二座大型公設全民運動場館。

今天由運動部設施規畫司長蔡文娟、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、鎮長林嘉弘、負責營運的舞動陽光公司董事長杜正忠共同剪綵開幕。

林嘉弘指出，虎尾缺乏大型運動場館，先前開放6天試營運就吸引逾3.5萬人次造訪，顯見民眾對運動空間的殷切需求。未來會開放公益時段，65歲以上長者、55歲以上原住民或低收入戶，平日8至10點、14至16點，假日8至10點，可憑證免費進入健身房及球場，同時也將推動免費公益課程及各里免費週等優惠措施，帶動運動風氣。

張麗善、張嘉郡等人也期待全民運動館帶給虎尾鄉親，更舒適的室內運動空間，幫助身心健康，有了如此完善的運動環境，希望大家多多善用。蔡文娟也表示，希望藉由新館的完成帶動「全民運動」扎根，讓運動成為健康享受。

杜正忠表示，試營運發現每天下午5至晚間9時為高峰時段，開幕前1周祭出月季票卡8折、課程85折優惠，該公司在國內有30多家運動據點，未來將會以豐富經驗為虎尾規畫最合適的運動計畫，培養民眾運動習慣，進而愛上運動。

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影
虎尾全民運動館開幕啟用，內有完善的各項健身和體操韻律教室，提供一個完善的運動健身場域。記者蔡維斌／攝影

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